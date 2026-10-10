83' - ¡Palo de Ndour! Gran disparo de derecha desde fuera del área del centrocampista de la Fiorentina, balón que se estrella en el poste a la izquierda de Bijlow.





73' - ¡LA REABRE LA FIORENTINA, AUTOGOL DE VASQUEZ! Centro desde la derecha de Jimenez, el mexicano la desvía a su propia portería y provoca el 2-1 para la Fiorentina.





22' - ¡Genoa, cerca del tercero! El Shaarawy, de falta, obliga a De Gea a obrar un milagro.





15' - ¡DOBLETE DEL GENOA, MESSIAS! El desatado Osmajic se va por la derecha, centro al medio con Ranieri que falla: el brasileño, con el interior en el centro del área, hace el segundo.





8' - ¡SE ADELANTA EL GENOA, OSMAJIC! Ellertsson dispara desde la izquierda, para De Gea pero el balón le llega al montenegrino, que con potencia la manda bajo el larguero y firma su tercer gol en la liga.