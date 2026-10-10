Serie A, 6ª jornada
Genoa-Fiorentina 2-1
Goles: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' p. p. Vasquez (F).
Después de tres largas semanas de parón por los compromisos de las selecciones, la Serie A ha vuelto a la acción con el programa de la sexta jornada en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, donde a las 15:00 el Genoa de Daniele De Rossi logra su primera victoria en el campeonato, al imponerse por 2-1 a la Fiorentina de Paolo Vanoli, con los goles de un desatado Osmajic (tercer tanto en el campeonato), Messias a pase del montenegrino y el autogol de Vasquez. El conjunto ligur alcanza a la Fiorentina en la clasificación, en su cuarta derrota de la temporada.