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«Os hemos decepcionado»: Folarin Balogun pide perdón a los aficionados de la selección estadounidense tras la desastrosa eliminación del Mundial a manos de Bélgica, pero promete que se recuperarán
Balogun rompe su silencio sobre la decepción de Seattle
Tras la goleada de Bélgica a los anfitriones en Seattle, Balogun —titular pese a la polémica sobre su elegibilidad— reconoció en redes su dolor por la eliminación y asumió la responsabilidad del resultado.
«Mi debut en el Mundial», comenzó el delantero. «Duele haber esperado cuatro años para competir al más alto nivel que ofrece nuestro deporte. Pido perdón a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura y os decepcionamos. El fútbol en Estados Unidos crecerá: la fe, el talento y la pasión aumentan, y los mejores días llegarán. El futuro es de quienes creen; este momento nos impulsa. Volveremos. ¿Por qué no nosotros? Por la nación. Por la bandera».
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La inédita saga de las tarjetas rojas
Lo más recordado del torneo de Balogun fue el revuelo antes del partido eliminatorio. Expulsado contra Bosnia y Herzegovina, su Mundial parecía acabado. Pero una intervención de Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llevó a la FIFA a suspender sorpresivamente su sanción de un partido, dejando atónitos a la Federación Belga y al fútbol mundial.
Tras el revuelo, Balogun declaró: «Una roja suele significar un partido fuera; cuando anulan la sanción, surge la polémica. No me sorprendió. Como jugador, solo debo salir al campo y concentrarme en mi labor. Me decepciona no haber ganado hoy. Acepté la tarjeta roja y también acepté poder jugar. No hay más que añadir. Dicho esto, Bélgica ha sido hoy mejor equipo; han jugado mejor que nosotros».
García respalda al delantero criticado.
Aunque expertos y aficionados discuten la ética de dejarle jugar, el seleccionador belga, Rudi García, salió en defensa del joven delantero. El exentrenador de la Roma reveló que el jugador se acercó tras el partido para hablar de la situación, demostrando una madurez que le impresionó.
«Balogun vino a hablar conmigo, y eso me gustó. No es culpa suya, no hay que culparle. Se lo dije. Aprecio que viniera a hablar conmigo», afirmó García. El técnico insistió en que su equipo no usó el asunto como motivación extra y añadió que se centró exclusivamente en la ejecución táctica necesaria para superar a una selección estadounidense «dinámica».
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Dest se suma al llamamiento por el futuro
Balogun no es el único jugador de Mauricio Pochettino que sufre la eliminación. Sergino Dest, estrella del PSV, también expresó su desilusión en redes, admitiendo que el equipo no respondió a las expectativas de la afición.
En una publicación en X, el exdefensa del Barcelona y del AC Milan escribió: «No hay palabras para describir este sentimiento. Queríamos mucho más. Nos hemos decepcionado a nosotros mismos, pero no dejaremos que esto nos defina. Soñábamos con darle a nuestro país algo especial, y nos hemos quedado cortos. A todos los aficionados que creyeron en nosotros desde el primer día, gracias. Vuestro apoyo nunca pasó desapercibido. Llevaremos este dolor, aprenderemos y volveremos más fuertes. Este escudo se lo merece».
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