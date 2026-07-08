Tras la goleada de Bélgica a los anfitriones en Seattle, Balogun —titular pese a la polémica sobre su elegibilidad— reconoció en redes su dolor por la eliminación y asumió la responsabilidad del resultado.

«Mi debut en el Mundial», comenzó el delantero. «Duele haber esperado cuatro años para competir al más alto nivel que ofrece nuestro deporte. Pido perdón a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura y os decepcionamos. El fútbol en Estados Unidos crecerá: la fe, el talento y la pasión aumentan, y los mejores días llegarán. El futuro es de quienes creen; este momento nos impulsa. Volveremos. ¿Por qué no nosotros? Por la nación. Por la bandera».



