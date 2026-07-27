«Os debíamos un final mejor»: Kylian Mbappé envía una emotiva carta abierta a los aficionados franceses tras la decepción del Mundial 2026

Gran parte de la carta está dedicada a los aficionados franceses, que siguieron al equipo pese a la diferencia horaria. Mbappé destacó la dedicación de los seguidores de Francia y del extranjero. «Os quedasteis despiertos hasta tarde para vernos jugar al otro lado del mundo. Os reunisteis en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá», subrayó.

Otros estuvieron allí con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros: niños con los ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y edades, unidos por la misma alegría. Nunca nos abandonasteis, ni en los momentos más difíciles. Esta historia la han escrito millones de manos, no solo las once sobre el terreno de juego, todas impulsadas por la misma pasión.

«Por encima de todo está la pasión que nos mueve a nosotros en el campo y a vosotros frente a la pantalla o en las gradas. Eso es lo que hemos vivido juntos: una historia increíble».