El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire ve en la venta propuesta una astuta estrategia de FSG que garantiza la estabilidad financiera a largo plazo del club.

Destacando la valoración, la estructura de control y el impacto estratégico, Maguire declaró al Daily Mail: «La posible inversión en el Liverpool podría alcanzar el 30 % o 1.300 millones de libras, lo que valora el club en algo más de 4.000 millones, en línea con las expectativas.

Para FSG es un movimiento muy inteligente: ya vendieron parte del club, pero mantendrán alrededor del 60 %.

«Así pues, en lo que respecta a la estrategia a largo plazo del club, así como a las ventanas de fichajes concretas y a las cuestiones relacionadas con la contratación, siguen siendo FSG quienes toman las decisiones. Si venden el 30 por ciento, ese dinero va a parar a FSG, no al Liverpool, por lo que no hay ningún impacto real en las arcas del club».