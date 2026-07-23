AFP
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«Oportunidad de sinergias»: cómo el Liverpool se beneficiaría si Jeff Bezos, dueño de Amazon y su patrimonio de 192 000 millones de libras, se unieran a un consorcio inversor en Anfield
Un consorcio busca comprar una participación en Anfield.
Según el Daily Mail, un consorcio liderado por Bhatia, ex copropietario del Queens Park Rangers y apoyado por la familia del magnate del acero Lakshmi Mittal, negocia comprar el 30 % del Liverpool por 1.350 millones de libras.
Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna de 192 000 millones de libras (257 000 millones de dólares), podría sumarse al grupo para reforzar la oferta. Un portavoz de Fenway Sports Group (FSG), dueños del club, confirmó el acercamiento: «Un consorcio liderado por Amit Bhatia ha expresado su interés en una inversión minoritaria en el Liverpool Football Club».
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Un experto financiero detalla las ventajas
El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire ve en la venta propuesta una astuta estrategia de FSG que garantiza la estabilidad financiera a largo plazo del club.
Destacando la valoración, la estructura de control y el impacto estratégico, Maguire declaró al Daily Mail: «La posible inversión en el Liverpool podría alcanzar el 30 % o 1.300 millones de libras, lo que valora el club en algo más de 4.000 millones, en línea con las expectativas.
Para FSG es un movimiento muy inteligente: ya vendieron parte del club, pero mantendrán alrededor del 60 %.
«Así pues, en lo que respecta a la estrategia a largo plazo del club, así como a las ventanas de fichajes concretas y a las cuestiones relacionadas con la contratación, siguen siendo FSG quienes toman las decisiones. Si venden el 30 por ciento, ese dinero va a parar a FSG, no al Liverpool, por lo que no hay ningún impacto real en las arcas del club».
Las sinergias comerciales ofrecen un gran potencial.
Maguire explicó que el respaldo de figuras de alto perfil como Bezos y Mittal podría permitir préstamos sin intereses y grandes alianzas comerciales: «Si el club necesita un préstamo en el futuro, sus propietarios, el yerno de Mittal y Bezos, podrían prestarle dinero sin intereses, lo que mejoraría el flujo de caja.
Además, una alianza con Bezos permitiría sinergias: si Amazon Prime busca ampliar su alcance global, podría asociarse con el Liverpool en contenidos o patrocinios.
«Liverpool se conoce en todo el mundo y Amazon también. ¡Quizá incluso más allá del mundo! Al fin y al cabo, está enviando gente al espacio».
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Cómo afrontar las complejas negociaciones que se avecinan
FSG y el consorcio liderado por Bhatia seguirán negociando la reestructuración accionarial sin afectar la gestión diaria de Anfield. El Liverpool vive un momento clave dentro y fuera del campo, con el mercado de fichajes y la temporada en curso. La directiva buscará mantener la estabilidad del equipo de Andoni Iraola mientras cierra un acuerdo de inversión que podría reforzar su situación financiera.
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