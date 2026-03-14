Al parecer, la Juventus de Turín, el club más laureado de Italia, tiene un interés concreto en fichar a Robert Lewandowski. Así lo informa el diario especializado Tuttosport. El contrato del delantero centro polaco con el FC Barcelona expira al final de la temporada. Mientras que el jugador, de 37 años, se mantiene reservado sobre sus planes de futuro, parece ser que la Juve ha puesto en marcha la «Operación Lewandowski». Según Tuttosport, incluso ya se habrían mantenido las primeras conversaciones sobre un posible traspaso.
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«Operación Lewandowski»: un gran club está estudiando detenidamente el fichaje del delantero estrella del FC Barcelona
La leyenda de la Juve, David Trezeguet, ya había defendido con vehemencia en la Gazzetta dello Sport el fichaje de Lewandowski. Según Trezeguet, que ganó tres ligas con los bianconeri, este es «uno de los últimos delanteros auténticos, junto a Haaland», y «fuerte e inteligente». El francés de 48 años, campeón del mundo y de Europa, «llevaría él mismo a Lewandowski a Turín».
Además de la Juventus, el exdelantero del FC Bayern de Múnich y del BVB también se ha relacionado con clubes de Arabia Saudí y de la MLS. También han aparecido en los rumores de fichajes clubes como el Atlético de Madrid, el Fenerbahçe y el AC Milan.
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Robert Lewandowski valora la Serie A
En una entrevista con SportWeek, Lewandowski ha declarado que aún no ha tomado una decisión y que «no hay nada que decir sobre mi futuro».
Al mismo tiempo, el polaco se ha mostrado muy elogioso con la Serie A italiana. Según él, esta es «muy competitiva» y, en su opinión, «no está en crisis».
Lewandowski fichó por el FC Barcelona en 2022, con el que se proclamó dos veces campeón de liga y una vez campeón de copa en España. Actualmente, el delantero y los catalanes del entrenador Hansi Flick lideran la clasificación de La Liga y siguen en la lucha por la Liga de Campeones.
Robert Lewandowski: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos 34 Goles 14 Asistencias 3