Lois Openda, que marcó anoche con la camiseta del Lyon en la ida de la fase previa de la Champions League, en la que los franceses empataron 1-1 en el campo del Fenerbahçe, dejó la Juventus el pasado 28 de julio. A continuación, el comunicado del club juventino, que oficializaba la cesión simple al OL, sin opción de compra:
"Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador Lois Openda, a cambio de una contraprestación de 3,5 millones de euros".