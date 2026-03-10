El exárbitro Mauro Tonolini expone el punto de vista de la AIA en Open Var, en DAZN, sobre los incidentes de la jornada 28 de la Serie A. Todas las miradas se centran especialmente en el toque con el brazo de Samuele Ricci en el último minuto del tiempo añadido del derbi Milán-Inter.
Open Var sobre Milan-Inter, caso Ricci: «Sin duda, no es penalti. Como la mano de Dumfries y diferente a la de Bisseck»
EL CASO RICCI
Tonolini explica: «Doveri evaluó correctamente la jugada sobre el terreno de juego. Nos ha sorprendido lo que hemos leído sobre la jugada, nosotros no tenemos ninguna duda porque es un brazo que permanece en su sitio y Ricci incluso intenta apartarlo. Si el balón no hubiera golpeado su brazo, habría ido a parar a su pecho, por lo que se trata de una intervención en su sitio. Añado que es más eficaz evaluar ciertos episodios en dinámica que a cámara lenta, lo que podría crear dudas que no deberían existir para nosotros en una situación así. El VAR no tuvo dudas, por lo que no era necesario realizar una revisión en el campo».
Tonolini compara luego el caso Ricci con episodios similares: «Recordemos, por ejemplo, el caso del Nápoles-Inter del año pasado, cuando Dumfries tocó el balón con el brazo, pero también en ese caso se trata de un toque que no es sancionable porque el brazo permanece dentro del contorno y, además, si el balón no hubiera golpeado el brazo, habría acabado en el pecho del jugador del Inter. Y, correctamente, también en ese caso el toque con el brazo no fue sancionado».
DIFERENTE DE BISSECK
Y, por último: «¿Inter-Lazio? En ese caso, Bisseck aumenta el volumen de su cuerpo, el brazo está fuera de forma y, sin su intervención, el balón habría pasado. Es una situación diferente al caso de Ricci, cuya intervención fue natural y adecuada y no tuvo la intención de aumentar el espacio corporal».
RICCI: EL DIÁLOGO ENTRE EL ÁRBITRO Y EL VAR
A continuación, el audio de la conversación entre el VAR (Abisso) y el árbitro Doveri:
Árbitro Doveri: «Petto, nada, nada, nada, todo natural».
En la sala VAR revisan la jugada y en pocos segundos confirman la decisión de Doveri. «Comprobación completada».
Los jugadores del Inter, tan pronto como se detiene el juego, se dirigen inmediatamente a Doveri, quien afirma: «Ya revisado, ¡nada!».
La sala VAR comenta así: «Nunca, nunca. Intenta quitarlo todo. Además, está en el cuerpo, así que no pasa nada».
EL CASO DE LA «RED CANCELADA» A CARLOS AUGUSTO