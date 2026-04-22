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Ona Batlle, estrella del Barcelona, está a punto de fichar por el Arsenal, mientras Alexia Putellas y Mapi León atraen el interés de los London City Lionesses
Gran golpe para el Barça: Batlle está a punto de fichar por el Arsenal
El Barça inició la temporada 2025-26 con ocho jugadoras clave en su último año de contrato. Desde enero, los rumores sobre Batlle no han cesado, especialmente sobre su posible fichaje por el Arsenal. En enero, «The Athletic» informó que los Gunners negociaban su incorporación como agente libre, lo que la devolvería a Inglaterra tres años después de dejar el Manchester United para regresar al club de su infancia.
El Barça quiere renovarla, pero ESPN asegura que la internacional española está “cerca” de fichar por el Arsenal, que ya ha logrado “avances significativos” para cerrar el acuerdo. Según el informe, el Barça ya se ha resignado a buscar alternativas en el mercado de verano.
Para el Arsenal sería otro gran fichaje, solo un año después de incorporar a Mariona Caldentey, quien brilló en la final de la Champions que el equipo londinense ganó al Barça. Batlle podría reunirse con su excompañera en el norte de Londres para cubrir el hueco que dejará Katie McCabe, quien también podría marcharse gratis este verano.
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¿Más bajas? Putellas y León despiertan el interés de la WSL
Batlle podría no ser la única baja de la defensa del Barça este verano. Leon, su central de talla mundial, acaba contrato y, según Mundo Deportivo, el London City Lionesses quiere ficharla para llevarla a Inglaterra. León tiene una oferta de renovación del Barça, pero la propuesta de la WSL es más atractiva en salario y duración, lo que no sorprende dada la situación financiera del tricampeón de la Liga de Campeones Femenina.
Además, el club londinense busca fichar a Putellas en una operación muy ambiciosa. La doble ganadora del Balón de Oro ya recibió una oferta millonaria del PSG el pasado verano, pero eligió quedarse en el Barça. Mundo Deportivo asegura que el London City está cada vez más confiado en fichar a León, pero ve menos clara la llegada de Putellas.
El contrato de la centrocampista también caduca pronto y el London City —propiedad de la multimillonaria Michele Kang, dueña también del Lyon y del Washington Spirit— vigila su situación, pero Mundo Deportivo asegura que Putellas quiere «seguir haciendo historia con el Barcelona».
Renovación clave de Graham Hansen tras firmar nuevo contrato
En una semana intensa para el Barça, que cerrará con la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, hay al menos una buena noticia: la posible renovación de una de las cinco jugadoras cuyo contrato expira.
Tras renovar a la portera Cata Coll y a la delantera Claudia Pina hasta 2029, la publicación catalana eSport3 asegura que el extremo Caroline Graham Hansen será la siguiente en firmar una extensión. Según el medio, la internacional noruega ha acordado renovar hasta 2028, lo que permite al club retener a otra pieza clave durante dos años más. Graham Hansen ha sumado 26 goles y asistencias esta temporada.
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La lucha por el cuádruple, los contratos que expiran y el gran final de temporada del Barça
Las próximas semanas serán clave para el Barça. Las blaugranas pueden lograr su séptimo título liguero el miércoles si vencen al Espanyol y, el sábado, medirse al Bayern en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Además, tienen la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. El póker de títulos sigue en juego.
Fuera del campo, la incertidumbre sobre las jugadoras sin contrato complica la planificación del mercado de verano. El futuro de Graham Hansen parece resuelto, mientras que Batlle se marcharía y el de León y Putellas aún se negocia. Situación similar viven Salma Paralluelo, joven delantera, y la veterana defensora Marta Torrejón, con acuerdos que vencen.