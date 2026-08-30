El extremo de 22 años ya ha aterrizado en el aeropuerto de Linate, lo que indica que el traspaso de alto perfil de la Premier League a la Serie A entra en su fase final. El Milan se ha movido con rapidez para hacerse con el ex canterano de Chelsea y Arsenal, que está previsto que se someta al reconocimiento médico en la clínica La Madonnina el lunes.

Según The Athletic, la operación está estructurada como una cesión de pago, supuestamente valorada en 4 millones de euros, que incluye una opción de compra no obligatoria fijada en 40 millones de euros.

Se cree que el nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha sido una pieza clave en la operación. Amorim, que conoce bien el perfil de Hutchinson por su etapa en el Manchester United, cree que la aportación creativa del extremo prosperará dentro de un sistema con mayor dominio del balón en San Siro.