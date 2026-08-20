El Tottenham está intentando activamente cerrar un sensacional doble fichaje de los atacantes del City Marmoush y Savinho. Aunque los Spurs han invertido mucho en varias áreas de su plantilla este verano, hasta ahora no han gastado dinero en nuevos delanteros.

Se espera que esa situación cambie rápidamente. Bajo la dirección de De Zerbi, el club del norte de Londres está decidido a hacerse con Marmoush y Savinho como parte de una reconstrucción radical de su ataque de cara a la nueva temporada. Según David Ornstein, de The Athletic, las conversaciones oficiales entre clubes entre los Spurs y el City por ese doble fichaje están avanzando.