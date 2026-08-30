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Ollie Watkins se despide del Aston Villa después de que el delantero complete su traspaso al Al-Hilal por 51 millones de libras tras seis años
Adiós a una leyenda de Villa Park
El Aston Villa ha confirmado la salida de Watkins al Al-Hilal, poniendo fin a una era transformadora tanto para el jugador como para el club.
El delantero de 30 años ha firmado un contrato de tres años con el equipo de Riad, siguiendo los pasos de varias estrellas destacadas de la Premier League que han puesto rumbo a Oriente Medio.
Watkins deja un legado duradero en Villa Park, tras haber marcado 91 goles en la máxima categoría y ayudar al club a conquistar una histórica victoria en la Europa League durante su etapa en Birmingham.
- (C)Getty Images
Un emotivo mensaje a los aficionados del Aston Villa
El delantero recurrió a las redes sociales para expresar su gratitud a los aficionados y al personal que le apoyaron a lo largo de su trayectoria.
En un emotivo vídeo publicado en Instagram, Watkins reflexionó sobre su etapa en el club y declaró: "En primer lugar, me gustaría decir que nunca pretendí, ni imaginé, que mi etapa en el Aston Villa terminaría así. Dicho esto, estoy eternamente agradecido por estos últimos seis años. No solo me han moldeado como jugador, sino también como persona".
Abordando la polémica de Brighton
Watkins fue una ausencia destacada en la convocatoria durante la decepcionante derrota por 4-0 del Villa ante el Brighton en el estreno liguero, lo que provocó especulaciones sobre su futuro. El técnico Unai Emery acabó revelando que el delanterose había negado a jugar ese partido mientras trataba de forzar su marcha al Al-Hilal.
Al hablar sobre la resolución del conflicto, Emery dio detalles de la reconciliación interna. "Nos dijo después del partido contra el Brighton que lo sentía y que se había equivocado. Estuvo mal, pero lo aceptamos. Los jugadores también", explicó Emery.
A pesar de la tensión de última hora, el técnico español dedicó una cálida despedida a su máximo goleador al decir: "Su compromiso y su comportamiento fueron fantásticos. Es un tipo fantástico, más fantástico aún como persona que como jugador. Le dije 'adiós' con un abrazo enorme y con pequeñas lágrimas".
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Un verano de cambios significativos
La salida de Watkins es la más reciente de una serie de bajas importantes en Villa Park, mientras el club afronta un verano de intensa reestructuración de la plantilla. Sin embargo, la cúpula del Villa sigue insistiendo en que estas ventas son necesarias para mantener la estabilidad financiera mientras continúa evolucionando la plantilla de cara a futuros desafíos.
Un comunicado del club publicado el domingo elogió el impacto del delantero: "Capaz de marcar distintos tipos de goles con una vena despiadada, unida a una ética de trabajo altruista en beneficio de su equipo, Watkins deja el Villa tras haber desempeñado su papel en nuestra victoria en la UEFA Europa League y con los mejores deseos de todos en el club de fútbol".
El atacante también quiso dar las gracias a los entrenadores que supervisaron su desarrollo y añadió: "Es el momento de un nuevo capítulo que me ilusiona. Sin embargo, cierro este capítulo con el corazón encogido".
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