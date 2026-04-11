AFP
Traducido por
Ollie Watkins revela que Michael Owen le aconsejó jugar «con garra» para cumplir su sueño de jugar el Mundial con Inglaterra
Watkins recurre a Owen en busca de consejo
Watkins, delantero del Villa, ha revelado que mantiene contacto habitual con Owen para mejorar su juego y aumentar sus opciones de ser convocado con la selección. El atacante se puso en contacto con Owen a través de las redes sociales para aprender de su experiencia tanto en clubes como con Inglaterra. Cree que este intercambio le ayudará a recuperar la intensidad que le convirtió en un delantero peligroso.
- Getty Images
Owen anima al delantero del Villa a mostrarse más agresivo
Watkins reveló cómo empezaron a hablar y qué le aconsejó el exdelantero del Liverpool y del Real Madrid. El jugador de 30 años resume el consejo de Owen: jugar con garra y ser una amenaza constante para los defensas.
«Hablo bastante con Michael Owen», admitió al Daily Mail. «Alguien como él, que ha alcanzado niveles que yo no he logrado, sabe cómo pienso y puede darme consejos. Es agradable estar en mi posición y poder contactar con este tipo de personas. Le escribí por Instagram y hablamos un rato. Él cree que rindo al máximo cuando juego con rabia y soy un incordio, y quiere que saque eso a relucir siempre».
Las dificultades tras el protagonismo de la Eurocopa 2024
Watkins ha tenido una temporada complicada, pese a marcar 12 goles en todas las competiciones. El delantero admitió que el curso lo ha puesto a prueba mentalmente, mientras intenta mantener el nivel que alcanzó con Inglaterra en la Eurocopa 2024.
«Es la temporada más dura de mi carrera», reconoció a la BBC tras su doblete en la victoria 3-1 del Villa sobre el Bolonia en la ida de cuartos de la Europa League. «Trabajé mucho para llegar hasta aquí y marqué en Europa. Uno mismo crea esa expectativa».
«Cuando marqué con Inglaterra en la Eurocopa (en la semifinal contra Holanda), muchos me observaban. Este año no he estado al nivel que quería y aprender a lidiar con eso es difícil».
«En el fútbol todo cambia rápido: marcas tres goles y todos dicen que has vuelto. Este año ha sido difícil, pero confío en recuperar mi nivel».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Watkins quiere mantener su buen momento mientras el Villa lucha por el éxito en competiciones nacionales y europeas. Los Villans son cuartos en la Premier League con 54 puntos, a uno del Manchester United. Primero visitan al Nottingham Forest y la próxima semana juegan la vuelta de cuartos de final de la Europa League contra el Bolonia.