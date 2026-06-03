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Ollie Watkins: Por qué la decisión del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, de dejarlo fuera resultó una bendición disfrazada
El desaire que provocó un incendio
El delantero del Aston Villa reconoció que su exclusión de la convocatoria de Inglaterra en marzo, decidida por Tuchel para los amistosos contra Uruguay y Japón, fue una «bendición disfrazada» que reavivó sus ilusiones de estar en el Mundial.
Durante la concentración previa al Mundial en Florida, admitió que ese desaire le sirvió de llamada de atención. «Antes de la concentración de marzo, había empezado a recuperar mi forma. Marqué un gol importante y tuve buenas actuaciones contra el Lille en los octavos de final, así que mi nivel estaba creciendo. Creo que fue una bendición disfrazada: cuando te quitan algo, te das cuenta de lo importante que es y eso te da fuego interior para volver y demostrar lo que puedes hacer».
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Devolver la confianza de Tuchel con títulos
La respuesta del jugador de 30 años ante ese revés fue sensacional: marcó 11 goles en 12 partidos. Ese repunte llevó al equipo de Unai Emery a un histórico cuarto puesto en la Premier League y a ganar la Europa League. Watkins atribuye a su fortaleza mental haber recuperado su sitio en la selección de Tuchel para el torneo de verano.
«El entrenador siempre confió en mí», explicó Watkins. «Me alegra devolverle esa confianza con goles y actuaciones que demuestran que merezco estar aquí. En los momentos clave, cuando el equipo me necesitaba, di un paso al frente y marqué goles decisivos».
La pugna por el puesto de delantero centro
A pesar de su buen momento, Watkins lucha por minutos detrás de Harry Kane. Ivan Toney, autor de 42 goles esta temporada con el Al-Ahli, le disputa el papel de “super-suplente”. Además, Toney ya jugó tres partidos como suplente en la Euro 2024 y dio una asistencia clave en el 2-1 a Eslovaquia. Pese a ello, Watkins, autor del gol de la victoria ante Países Bajos en semifinales, ve positivo tener delanteros con perfiles distintos.
«Todos tenemos un papel que desempeñar en esta competición, ya sea en las primeras fases o en las últimas; solo tenemos que estar preparados, y todos estamos trabajando juntos como equipo para lograr algo especial», dijo Watkins al referirse a la profundidad de la plantilla. Al hablar de su relación con Toney, añadió: «Creo que es buena; Iván y yo somos jugadores diferentes, y eso es necesario, hay que tener versatilidad. Ivan es un goleador contrastado y lo ha demostrado toda su carrera. En la última Eurocopa él entró cuando el equipo lo necesitaba y luego tuve mi momento en la semifinal. Es increíble tener a Ive [Toney] aquí, es un goleador letal».
- AFP
La temporada histórica de Watkins y su trayectoria internacional
Watkins ha disputado 20 partidos con Inglaterra y marcado seis goles. En la Eurocopa 2024 entró tres veces como suplente y anotó el gol de la victoria en la semifinal contra Países Bajos (2-1). En 2025-2026 ayudó al Aston Villa a ganar la Europa League, fin a 44 años sin título, y marcó 21 goles en todas las competiciones.