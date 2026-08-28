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Ollie Watkins pide disculpas a la plantilla del Aston Villa por perderse el partido contra el Brighton antes de su marcha a Arabia Saudí
Disculpa aceptada tras la ausencia en Brighton
Tras las intensas especulaciones sobre su ausencia en la derrota por 4-0 ante el Brighton el domingo, Unai Emery ha confirmado ahora que Watkins se negó a jugar. Como confirmó el técnico, Watkins se ha disculpado desde entonces con el club y con la plantilla. Emery ya había dado respuestas crípticas cuando le preguntaron por el delantero, al afirmar que era un asunto del jugador. Sin embargo, ahora el entrenador ha aclarado la situación.
«Nos dijo después del partido contra el Brighton que lo sentía y que había cometido un error. Se equivocó, pero lo aceptamos. Los jugadores también», explicó Emery, poniendo fin al misterio en torno a su repentina ausencia.
Salida emotiva y decisiones financieras
El Aston Villa ha acordado un traspaso de 51 millones de libras con el Al-Hilal saudí por Watkins, que marcó 108 goles en todas las competiciones con el club. Pese al controvertido final de su etapa en las Midlands, Emery le dedicó un emotivo homenaje mientras defendía las decisiones financieras estratégicas que ha tomado el club.
«Su compromiso y su comportamiento fueron fantásticos. Es un tipo fantástico, más fantástico incluso como persona que como jugador. Le dije adiós con un abrazo enorme y con unas pequeñas lágrimas», declaró Emery. Al referirse a las ventas, Emery añadió: «Tomamos decisiones porque es bueno para el club. Por supuesto, no queremos ser un club que vende jugadores, pero la responsabilidad está ahí».
Reconstruyendo con Jackson y Goretzka
Para cubrir el vacío dejado por Watkins, el Aston Villa está a punto de cerrar el fichaje de Nicolas Jackson, del Chelsea, por 65 millones de libras. El club también ha reforzado su centro del campo con la llegada de Leon Goretzka como agente libre procedente del Bayern de Múnich.
Emery también pidió a los aficionados que confíen en la estrategia financiera más amplia del club en lo que respecta a las salidas. «Cómo hemos evolucionado en el último año con algunos jugadores y cómo podemos vender ahora a algunos jugadores es completamente la decisión correcta. Tenemos que reconstruir el equipo lo más rápido posible. [Los aficionados] tienen que aceptar nuestro camino y por qué estamos tomando algunas decisiones», afirmó Emery. Sobre Goretzka, señaló: «Es un ganador. Es un jugador muy competitivo, un buen jugador para añadir a nuestra plantilla».
- AFP
Avanzando contra el Arsenal
El Aston Villa debe integrar rápidamente a sus nuevos fichajes antes de recibir al Arsenal el lunes. El club está trabajando para asegurarse de que Jackson esté inscrito a tiempo para el duelo de la Premier League. Mientras tanto, Goretzka llega en forma y se está entrenando bien, y Emery espera que el centrocampista esté pronto sobre el terreno de juego. Mientras Watkins viaja a Arabia Saudí el viernes, el Aston Villa intentará reaccionar de inmediato tras su dura derrota en la jornada inaugural.
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