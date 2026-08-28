Tras las intensas especulaciones sobre su ausencia en la derrota por 4-0 ante el Brighton el domingo, Unai Emery ha confirmado ahora que Watkins se negó a jugar. Como confirmó el técnico, Watkins se ha disculpado desde entonces con el club y con la plantilla. Emery ya había dado respuestas crípticas cuando le preguntaron por el delantero, al afirmar que era un asunto del jugador. Sin embargo, ahora el entrenador ha aclarado la situación.

«Nos dijo después del partido contra el Brighton que lo sentía y que había cometido un error. Se equivocó, pero lo aceptamos. Los jugadores también», explicó Emery, poniendo fin al misterio en torno a su repentina ausencia.