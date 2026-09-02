En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, Watkins compartió su alegría por haber causado un impacto inmediato: "Estoy feliz de estar aquí. Un comienzo increíble. Tengo muchas ganas de jugar muchos más partidos aquí en casa. Ha sido un buen comienzo".

El internacional inglés también elogió el nivel de la competición y el ruidoso apoyo en casa: "Muy bueno. El nivel aquí hoy fue tan bueno como en la Premier League, para ser sincero. Muy físico, exigente y la calidad fue máxima. Increíble.

"No esperaba que fuera así cuando pisé el campo por primera vez. Eché un vistazo al campo antes del partido. El ambiente fue increíble. Los aficionados coreaban mi nombre. Un comienzo increíble".