Ollie Watkins atribuye la victoria del Aston Villa en la Europa League a una audaz táctica en las jugadas a balón parado

Aunque Youri Tielemans acaparó los titulares con un impresionante primer gol de volea, Watkins aclaró que no fue casualidad. El delantero inglés reveló que el preparador de jugadas a balón parado del Villa, Austin MacPhee, ideó una arriesgada estrategia que rompió el empate en un partido muy reñido.

En declaraciones a TNT Sports, Watkins afirmó: «He visto muchas finales y las jugadas a balón parado son cruciales. Hasta entonces el partido fue cauteloso; ellos marcaban al hombre. Felicito a Austin MacPhee por tener el valor de dejar a cuatro arriba en un córner. Fue increíble. Controlamos el partido y al final les castigamos».



