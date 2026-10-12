AFP
Traducido por
Olivier Giroud revela el motivo exacto de su dolorosa salida del Arsenal antes de su regreso a la Champions League
De regreso al norte de Londres
Giroud tiene previsto enfrentarse al Arsenal el martes por la noche, cuando el Lille visite el Emirates Stadium en la Champions League. En declaraciones al Mirror, Giroud recordó su marcha al Chelsea en enero de 2018.
Al preguntarle por qué decidió marcharse, Giroud explicó: «Formaba parte de mi carrera y era el momento. Tenía que dejar el club para jugar el Mundial de 2018 y ya sabemos cómo acabó la historia. Me dio mucha pena dejar el club, pero tenía que tomar esa decisión. Fue una decisión difícil en mi carrera, pero necesaria e importante para el resto de mi trayectoria».
- AFP
Recuerdos de la era Wenger
Giroud marcó 105 goles en 253 partidos con el Arsenal a las órdenes de Arsene Wenger. El delantero sigue hablando maravillas del fútbol que practicaban entonces.
Explicó: «Cuando llego al Arsenal, mejoro mucho mi juego gracias a los ejercicios básicos que hacíamos a diario en los entrenamientos. Trabajar la técnica, la definición de primeras, pero también asociarte, desviar el juego, jugar de primeras para tus compañeros y rematar rápido dentro del área. Ese era un ejemplo perfecto. Mejoré mucho en ese aspecto: en ser el delantero de referencia, la pared en la que un compañero puede apoyarse para aprovecharme».
Arteta elogia a su excompañero de equipo
Mikel Arteta, que jugó junto a Giroud en el Arsenal, elogió al delantero durante la rueda de prensa previa al partido. El entrenador del Arsenal rechazó que Giroud fuera un jugador infravalorado.
Arteta declaró: «Cada vez que lo tenías en el campo, suponía una gran amenaza dentro del área. Era muy inteligente. También se asociaba muy bien con otros jugadores y su capacidad de trabajo era fenomenal, así que para nosotros desde luego no estaba [infravalorado]». Arteta también señaló que Giroud aportó al equipo un perfil completamente diferente cuando fichó tras ganar la Ligue 1 con el Montpellier.
- AFP
¿Qué les espera a Giroud y al Arsenal?
El Arsenal afrontará el martes una prueba crucial en la Champions League ante el Lille, en la que intentará frenar a Giroud. El delantero estará decidido a demostrar que sigue siendo una gran amenaza dentro del área. Tras este esperado duelo europeo, el Arsenal volverá a centrarse en defender su título de la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias