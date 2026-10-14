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Olivier Giroud habla de su «especial» regreso al Emirates pese a la goleada del Arsenal al Lille
Un recibimiento de héroe en el norte de Londres
El delantero de 40 años regresó al norte de Londres el martes por la noche, cuando el Lille se enfrentó al Arsenal en un partido de Champions League de gran importancia. Aunque comenzó en el banquillo, su entrada en el minuto 78 desató una oleada de aplausos cargados de nostalgia entre la afición local, una muestra de que su aportación al club sigue siendo muy valorada. Durante los cinco años y medio que pasó en el Arsenal, entre 2012 y 2018, Giroud se consolidó como un goleador fiable y uno de los favoritos de la afición.
Su regreso estuvo marcado por una emoción que trascendió la rivalidad del partido. Al recordar el recibimiento tras el pitido final, el veterano delantero admitió que el ambiente en el estadio le había emocionado profundamente. «La afición estuvo genial esta noche. La del Lille, que cantó mi famosa canción. Y la del Arsenal también, por supuesto. Me tomé mi tiempo para dar una pequeña vuelta al estadio. Fue genial», declaró a Canal+, según recoge Foot Mercato.
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Emociones inolvidables para el veterano
La velada fue un viaje al pasado para el exinternacional francés, que durante su etapa en el Arsenal ayudó al equipo a poner fin a su sequía de títulos con varias conquistas de la FA Cup. Giroud pareció disfrutar cada instante de su breve participación y agradeció el cariño de una afición que en su día celebraba cada vez que tocaba el balón. El delantero destacó la particular cultura de los aficionados ingleses y la calidez con la que recuerdan a quienes jugaron en sus equipos.
Al hablar del valor sentimental de la noche, señaló que la experiencia le dejó una huella duradera. «Fue una sensación fantástica, con emociones especiales. Pasé aquí cinco años y medio y no se han olvidado de mí. Eso es lo bonito de los ingleses», añadió el delantero del Lille.
Un resultado amargo en una noche dulce
Pese a la alegría personal de la ocasión, el espíritu competitivo de Giroud le dejó con ganas de más en cuanto al rendimiento del equipo. El Lille cayó con claridad por 3-0 ante un Arsenal dominante, un resultado que deja al conjunto de la Ligue 1 con mucho trabajo por delante en su campaña europea. Sobre el terreno de juego, el Arsenal no tuvo piedad de su exjugador: controló el ritmo del partido e impidió que el regreso del francés incluyera un gol del honor o una remontada en los últimos minutos.
El veterano delantero no ocultó su decepción por el resultado y reconoció que, aunque el reencuentro personal había sido satisfactorio, el desenlace deportivo distaba mucho de ser el ideal. «Habría preferido que sacáramos algo esta noche, pero estoy contento por este reencuentro con mi antiguo club», admitió Giroud.
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El legado de una leyenda del Arsenal
Esta fue la segunda participación de Giroud en la Champions League esta temporada. El delantero sigue desafiando el paso de los años en la recta final de su carrera. Aunque dispuso de poco tiempo sobre el césped y no pudo cambiar el rumbo del partido, su presencia recordó que su calidad permanece intacta. Sigue siendo uno de los delanteros más goleadores de la historia reciente del Arsenal, donde parece tener asegurada su condición de ídolo de culto, independientemente de las camisetas que haya vestido desde su salida. Mientras el Lille vuelve a centrarse en la competición doméstica y en los partidos europeos que le quedan, Giroud probablemente guardará un recuerdo especial de este viaje a Londres.
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