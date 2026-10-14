Olivier Giroud habla de su «especial» regreso al Emirates pese a la goleada del Arsenal al Lille

El delantero de 40 años regresó al norte de Londres el martes por la noche, cuando el Lille se enfrentó al Arsenal en un partido de Champions League de gran importancia. Aunque comenzó en el banquillo, su entrada en el minuto 78 desató una oleada de aplausos cargados de nostalgia entre la afición local, una muestra de que su aportación al club sigue siendo muy valorada. Durante los cinco años y medio que pasó en el Arsenal, entre 2012 y 2018, Giroud se consolidó como un goleador fiable y uno de los favoritos de la afición.

Su regreso estuvo marcado por una emoción que trascendió la rivalidad del partido. Al recordar el recibimiento tras el pitido final, el veterano delantero admitió que el ambiente en el estadio le había emocionado profundamente. «La afición estuvo genial esta noche. La del Lille, que cantó mi famosa canción. Y la del Arsenal también, por supuesto. Me tomé mi tiempo para dar una pequeña vuelta al estadio. Fue genial», declaró a Canal+, según recoge Foot Mercato.