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Olivier Giroud confirma sus planes de retirada mientras el legendario delantero se prepara para colgar las botas tras una ilustre carrera
Un icono francés se acerca al final de su carrera
El veterano delantero del Lille Giroud ha indicado que planea colgar las botas al final de la temporada después de más de dos décadas en la élite. El exinternacional francés, anteriormente máximo goleador histórico de su selección, reveló sus planes de retirada en la víspera de su 40 cumpleaños. El exdelantero del Arsenal y del Chelsea está ahora decidido a saborear cada partido oficial que le queda en la Ligue 1 antes de poner el broche final a una brillante carrera.
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«Es muy probable que esta sea mi última temporada»
Giroud, ahora en su segunda temporada en el Stade Pierre-Mauroy tras llegar como agente libre desde Los Angeles FC en 2025, habló sobre la inminente conclusión de su carrera como jugador. En declaraciones a L'Equipe, dijo: "Como jugador, creo que esta es muy probablemente mi última temporada. Por eso estoy intentando disfrutar de cada momento".
Reiterando su satisfacción con todo lo que ha logrado en el fútbol, el exdelantero del AC Milan añadió: "Estoy en paz conmigo mismo y con todo lo que he hecho en mi carrera".
Un viaje extraordinario trae un título histórico
La legendaria trayectoria del delantero incluye un título de la Ligue 1 de cuento de hadas con el Montpellier antes de su traspaso al Arsenal por 12 millones de libras en junio de 2012, seguido de la gloria europea en el Chelsea y de la conquista del Scudetto con el Milan. A lo largo de su carrera profesional en clubes, el imponente atacante ha marcado 303 goles en 806 partidos. En la escena internacional, su legado sigue estando asegurado tras anotar 57 veces en 137 internacionalidades con Francia.
- PRESSE SPORTS
La campaña final pone a prueba al veterano líder
Giroud sigue vinculado al Lille hasta el final de la temporada después de ampliar su estancia 12 meses más. El delantero ha disputado seis partidos en todas las competiciones este curso, ha visto puerta una vez y ha recibido con regularidad cálidas ovaciones de los aficionados rivales por toda Francia. Su desafío inmediato será aportar el filo ofensivo necesario para mantener al Lille firmemente en la pelea por la zona alta de la Ligue 1 mientras intenta llegar lejos en la Champions League.
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