¡Oliver Glasner vuelve! El exentrenador del Crystal Palace regresa a la Premier League tras el cambio de técnico en el Nottingham Forest

La llegada de Glasner refleja la alta rotación de entrenadores en el Forest en el último año. Tras la destitución de Nuno Espíritu Santo en septiembre, el club ha cambiado de técnico en varias ocasiones: Ange Postecoglou duró solo 39 días, y le siguieron Dyche y Pereira.

Pese a la inestabilidad, Marinakis mantiene su ambición y ha invertido fuerte en la plantilla. El Forest se ha afianzado en la máxima categoría desde su ascenso y logró su mejor puesto (séptimo) con Nuno. Ahora el club ha fichado a Glasner, quien sonó para Manchester United y Chelsea antes de llegar a Nottingham.

«La decisión me ha pillado por sorpresa, pero respeto el derecho del club a actuar por su futuro», declaró Pereira tras su destitución.

«Naturalmente, estoy decepcionado y entristecido. Creía de verdad en lo que estábamos construyendo juntos, y me voy con un sentimiento de orgullo por todo lo que hemos logrado en los últimos meses».