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¡Oliver Glasner vuelve! El exentrenador del Crystal Palace regresa a la Premier League tras el cambio de técnico en el Nottingham Forest
Glasner sustituye a Pereira tras su salida de última hora.
Según The Telegraph, Forest nombrará a Glasner tras la sorpresiva salida de Pereira, contratado en febrero por 18 meses y responsable de mantener al equipo en la Premier League tras el despido de Sean Dyche.
Sin embargo, el propietario, Evangelos Marinakis, y la directiva se mostraron decepcionados tras la eliminación en semifinales de la Europa League ante el Aston Villa, lo que les llevó a realizar otro cambio audaz en el banquillo. Glasner se convertirá ahora en el undécimo entrenador titular desde que Marinakis compró el club en mayo de 2017.
- AFP
Una puerta giratoria en el City Ground
La llegada de Glasner refleja la alta rotación de entrenadores en el Forest en el último año. Tras la destitución de Nuno Espíritu Santo en septiembre, el club ha cambiado de técnico en varias ocasiones: Ange Postecoglou duró solo 39 días, y le siguieron Dyche y Pereira.
Pese a la inestabilidad, Marinakis mantiene su ambición y ha invertido fuerte en la plantilla. El Forest se ha afianzado en la máxima categoría desde su ascenso y logró su mejor puesto (séptimo) con Nuno. Ahora el club ha fichado a Glasner, quien sonó para Manchester United y Chelsea antes de llegar a Nottingham.
«La decisión me ha pillado por sorpresa, pero respeto el derecho del club a actuar por su futuro», declaró Pereira tras su destitución.
«Naturalmente, estoy decepcionado y entristecido. Creía de verdad en lo que estábamos construyendo juntos, y me voy con un sentimiento de orgullo por todo lo que hemos logrado en los últimos meses».
Rencor y éxitos europeos anteriores
Glasner dejó el Crystal Palace al final de la pasada temporada como el entrenador más exitoso del club. El austriaco agotó su contrato y rechazó ofertas para quedarse tras ganar la UEFA Conference League, la FA Cup y el Community Shield.
Su llegada al Forest probablemente enfade a Selhurst Park: ambos clubes se disputaron un puesto europeo la temporada pasada, y el Palace, campeón de la FA Cup, cedió su plaza en la Europa League al Forest por las normas de la UEFA sobre propiedad múltiple. El rencor persiste.
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¿Qué le depara el futuro al Nottingham Forest?
Glasner toma las riendas del Forest de cara a la nueva Premier League. El técnico austriaco debe imponer rápido su estilo, unir a un plantel golpeado por la inestabilidad y, con el respaldo de los propietarios, pelear por títulos nacionales y volver a Europa.