Con este fichaje, el internacional austriaco vuelve a trabajar con su compatriota Glasner. Ya coincidieron en el Wolfsburgo, donde Schlager fue clave en un equipo que llegó a las eliminatorias de la Europa League y acabó cuarto en la Bundesliga, logrando el pase a la Liga de Campeones.

Tras su presentación, el centrocampista declaró a la web del club: «Es un honor fichar por el Nottingham Forest, un equipo con mucha historia, ganador de dos Copas de Europa con Brian Clough. Buscaba un nuevo reto y aquí lo encuentro, además de reencontrarme con Oliver, a quien conozco del Wolfsburgo. El club tiene grandes ambiciones, igual que yo; quiero volver a las competiciones europeas y creo que podemos lograrlo. Es una sensación inmejorable jugar a nivel internacional entre semana, y quiero conseguirlo. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí, y quiero darlo todo por el club y sus aficionados».







