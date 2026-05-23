¡Oli McBurnie devuelve al Hull City a la Premier League! Un gol en los últimos minutos sella una ajustada victoria en la final de los play-offs de la Championship, en la que el equipo de Sergej Jakirovic se impone al Middlesbrough

El delantero escocés McBurnie, de 29 años, marcó en el cuarto minuto de descuento de la segunda parte tras aprovechar un rebote que dejó el portero del Middlesbrough, Sol Brynn, al fallar en un centro tardío.

El delantero celebró quitándose la camiseta antes de ser rodeado por sus compañeros. Un golpe cruel para el Middlesbrough, que había competido bien pero cayó por un error en el último suspiro.