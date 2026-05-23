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¡Oli McBurnie devuelve al Hull City a la Premier League! Un gol en los últimos minutos sella una ajustada victoria en la final de los play-offs de la Championship, en la que el equipo de Sergej Jakirovic se impone al Middlesbrough
McBurnie hace historia en Wembley
El delantero escocés McBurnie, de 29 años, marcó en el cuarto minuto de descuento de la segunda parte tras aprovechar un rebote que dejó el portero del Middlesbrough, Sol Brynn, al fallar en un centro tardío.
El delantero celebró quitándose la camiseta antes de ser rodeado por sus compañeros. Un golpe cruel para el Middlesbrough, que había competido bien pero cayó por un error en el último suspiro.
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El Hull supera la polémica del «Spygate»
La victoria cierra una de las fases previas más caóticas de los play-offs. La final se vio empañada por el «Spygate», que llevó a la expulsión del Southampton pese a su victoria en semifinales. La EFL lo excluyó por espiar ilegalmente los entrenamientos rivales.
El Middlesbrough reemplazó a los Saints apenas unos días antes, complicando la preparación del Hull. A pesar de la incertidumbre, los Tigers se mantuvieron concentrados y el propietario, Acun Ilicali, reconoció su frustración por las complejidades legales que rodeaban el partido. Finalmente, lo ocurrido en el campo evitó cualquier nueva acción legal.
Las estadísticas apuntan a la resistencia de los Tigres
El Hull City alcanzó la Premier League gracias a su sólida defensa: llegó a la final de Wembley sin encajar gol en las semifinales ni en la final. Es el primer equipo desde el Cardiff City en 2010 que sube tras acabar sexto.
El planteamiento táctico de Jakirovic se validó pese a ceder la posesión largos ratos. Tras el pitido final, el autor del gol de la victoria reflexionó: «Por primera vez en mi vida, me quedo sin palabras. Ha sido una temporada larga y dura, y este partido lo resume todo. No creo que hayamos ganado un partido con más posesión. Hoy estaba escrito para mí», concluyó McBurnie.
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Comienzan los preparativos para la Premier League
Con esta victoria, el Hull se une a Coventry City e Ipswich Town en la Premier League para la temporada 2026-27. La inyección económica, de al menos 200 millones de libras, transformará el club, que regresa a la élite tras nueve años. Para el Middlesbrough, la derrota supone un segundo revés consecutivo tras su eliminación en semifinales.