Ola de indignación por las burlas de Infantino hacia Italia

Las declaraciones de Infantino sobre ampliar el Mundial a 208 selecciones para incluir a Italia han provocado malestar en el país.

Italia no se clasificó para el Mundial de 2026 tras perder contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca en marzo, lo que supone su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Tras el fracaso, renunciaron el seleccionador Gennaro Gattuso, el director Gianluigi Buffon y el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, sin que aún haya sucesores.