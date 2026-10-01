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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

«¡Ojalá vuelva!»: el verdugo del Arsenal en el Brighton abre la puerta a un futuro fichaje por el Real Madrid tras la irrupción del «nuevo Rodri»

Real Madrid
Brighton
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C. Andres
Rodri
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La última sensación del Brighton, Chema Andres, no ha tardado en dejar su huella en la Premier League, pero el centrocampista de 21 años ya tiene un ojo puesto en un posible regreso a su antiguo hogar. Tras un fulgurante inicio de etapa en el Amex Stadium, Andres, al que ya apodan el «nuevo Rodri», ha admitido abiertamente que alberga la ambición de volver a vestir la famosa camiseta blanca del Real Madrid.

  • La joven promesa del Brighton sueña con regresar al Bernabéu

    Andres llegó al Brighton procedente del Stuttgart este verano por una cantidad que, según se ha informado, fue de 19 millones de libras (23 millones de euros). El jugador, de 21 años, era relativamente desconocido a su llegada, después de haber pasado solo una temporada en la Bundesliga. Sin embargo, se ha consolidado rápidamente como una estrella emergente en la costa sur.

    El internacional español sub-21 ha acumulado 200 minutos de juego con el Brighton. Ya suma un gol y una asistencia en sus tres primeras apariciones, desempeñando un papel clave en las contundentes victorias sobre el Manchester United en la Copa de la Liga y en la goleada por 3-0 al Arsenal en la Premier League.


  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    «¡Ojalá vuelva!»

    Antes de mudarse a Alemania, Andres pasó siete años en la cantera del Real Madrid. Jugó principalmente en el equipo juvenil y en el filial, con solo tres apariciones con el primer equipo y apenas 37 minutos disputados durante su primera etapa con el Real Madrid en 2024-25.

    A pesar de dejar el Bernabéu en busca de continuidad en el primer equipo, el centrocampista sigue teniendo en muy alta estima a su antiguo club. Cuando Tiempo de Juego de COPE le preguntó si le gustaría volver a representar al gigante español, Andres no descartó un reencuentro.

    "Ojalá vuelva en el futuro, pero ahora mismo no estoy pensando en eso", explicó el centrocampista.


  • El Real Madrid pierde los derechos de recompra

    El Real Madrid tenía varias opciones de recompra y una cláusula del 50 % de una futura venta durante la etapa del centrocampista en el Stuttgart. Tras su impresionante temporada de debut en Alemania, en la que disputó 41 partidos, se especuló con que el gigante español pudiera activar su opción de regreso.

    Sin embargo, renunció a ello, lo que permitió al Brighton hacerse con su fichaje. El traspaso a la Premier League rompió definitivamente los vínculos contractuales del Real Madrid con el jugador, aunque sí ingresó 11,5 millones de euros gracias a la cláusula de futura venta.

    Dado su brillante inicio en Inglaterra y un contrato de larga duración que se extiende hasta 2031, cualquier movimiento futuro del Real Madrid para repescar a su canterano exigirá un importante desembolso económico.


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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Asegurando el futuro

    El Brighton estará desesperado por retener a sus talentos emergentes, pero su capacidad para hacerlo podría depender del futuro del entrenador Fabian Hurzeler. El técnico alemán ya ha sido vinculado con un posible movimiento al Manchester United si decide separar sus caminos de Michael Carrick, lo que ha despertado la preocupación de que jugadores clave puedan seguirle por la puerta de salida.

    Por ahora, Andres sigue vinculado al Amex Stadium con un contrato de larga duración. Buscará mantener su deslumbrante forma y reforzar su reputación de «nuevo Rodri» a medida que avance la temporada de la Premier League.