Al ser preguntado por las posibles sorpresas del torneo, Cucurella respondió en una rueda de prensa: «Por supuesto, siempre están los favoritos de siempre. Pero creo que Holanda tiene un equipo muy fuerte. Y luego está Ecuador, que pasa un poco desapercibido».
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«Ojalá se vayan a casa pronto»: Cucurella, la pesadilla de la DFB, señala al rival alemán como favorito oculto para el Mundial
Los sudamericanos, tercer rival de Alemania en la fase de grupos del Mundial que arranca el 11 de junio, «pueden desempeñar un papel importante», subrayó Cucurella. El lateral izquierdo, cuya mano en el área en la prórroga de los cuartos de la Euro 2024 contra Alemania quedó sin sancionar, añadió: «Tienen muchos buenos jugadores. Aunque muchos los subestiman, estoy convencido de que lo harán bien. Ojalá se vayan a casa pronto», agregó el defensa, quien aspira a cruzarse con ellos en la fase eliminatoria.
La selección, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, arrancó la eliminatoria sudamericana para 2026 con tres puntos de penalización tras un error en el certificado de nacimiento de un jugador durante la clasificación para 2022. Pese a ello, Ecuador se clasificó con autoridad para la próxima Copa América, terminando segunda solo detrás de la campeona del mundo, Argentina.
Superó a Brasil, Colombia y Uruguay, y en septiembre pasado sorprendió con un 1-0 sobre los argentinos. Su mayor fortaleza es la solidez defensiva: encajó solo cinco goles en 18 partidos, fue el menos goleado de la eliminatoria y dejó su portería a cero en 13 encuentros.
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Ecuador: ¿Defensa sólida, pero demasiado peso ofensivo sobre un veterano?
Las estrellas de Ecuador brillan en la defensa: Willian Pacho (París Saint-Germain), Piero Hincapié (ex Bayer Leverkusen y Arsenal) y Joel Ordóñez (Club Brugge), seguido de cerca por los grandes clubes europeos. En la contención, Moisés Caicedo, compañero de Cucurella en el Chelsea y uno de los mejores mediocentros defensivos de la Premier League, lleva la batuta.
Sin embargo, su ataque es poco productivo: en las eliminatorias marcó solo 14 goles (menos de uno por partido). La responsabilidad goleadora recae principalmente sobre Enner Valencia, de 36 años, quien milita en el CF Pachuca de México. El exdelantero del West Ham y del Fenerbahçe marcó seis de los catorce goles de la eliminatoria. Ya en 2014 y 2022 fue el máximo goleador de Ecuador, con tres tantos en cada Mundial.
La esperanza de aliviar esa carga recae sobre todo en Gonzalo Plata. El extremo derecho de 25 años, que juega en el Flamengo, ha mostrado buen nivel en los últimos amistosos. Otras opciones ofensivas son Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Páez (cedido por el Chelsea al River Plate) y John Yeboah (Venezia FC). Este último, nacido en Hamburgo y formado en las categorías inferiores del VfL Wolfsburgo, jugó en las selecciones de la DFB desde la sub-16 hasta la sub-20. Como su madre es ecuatoriana, optó por la selección sudamericana y debutó en la absoluta en primavera de 2024. En la reciente victoria 2-1 ante Arabia Saudí, aportó dos asistencias.
Ecuador: su única clasificación a la fase eliminatoria del Mundial fue en un grupo con Alemania.
Para Ecuador, el Mundial arranca el 13 de junio ante Costa de Marfil con el segundo puesto en juego, detrás de Alemania, favorita del grupo. El 20 de junio debe vencer a Curazao, y el 25 se medirá a los alemanes.
Es su quinta Copa (2002, 2006, 2014, 2022) y buscan avanzar a octavos por segunda vez. Hay un dato alentador: en 2006, cuando también compartió grupo con Alemania y lo enfrentó en la última jornada (0-3), Ecuador avanzó a octavos. Allí peleó de tú a tú con Inglaterra hasta que un libre directo de David Beckham dio el 1-0 a los Tres Leones.