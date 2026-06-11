Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

Traducido por

«Ojalá puedan hacer algo especial»: la estrella de la selección estadounidense de fútbol, Tyler Adams, comenta la celebración viral de los Knicks tras la remontada histórica en las Finales de la NBA

USA vs Paraguay
USA
Paraguay
World Cup
T. Adams

Los New York Knicks lograron la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA, y la celebración de la estrella del fútbol de EE. UU., Tyler Adams, con sus compañeros fue captada por las cámaras. El vídeo se hizo viral con más de 5,2 millones de visualizaciones en X, y Adams admitió que se inspiró en la actitud de no rendirse nunca de los Knicks ante los San Antonio Spurs.

  • 2026 NBA Finals - Game FourGetty Images Sport

    Los Knicks están a punto de ganar

    Los Knicks remontaron 29 puntos y vencieron a los Spurs en el tercer partido. Adams, fanático de los Knicks, fue uno de los millones que se sorprendieron cuando el rebote de OG Anunoby dio la ventaja. U.S. Soccer captó el momento en que él y sus amigos celebraban.

    Los Knicks están a una victoria de acabar con 50 años sin título. Aunque Adams, de 27 años, no vivió toda esa sequía, ha sufrido sus altibajos como aficionado.

    «Soy de Nueva York, crecí viendo a los Knicks con mi familia; ahora es muy especial», dijo Adams. «Ojalá puedan hacer algo grande».

    • Anuncios

  • En su celebración

    Adams admitió que se dejó llevar por el momento.

    «Podría haber pasado cualquier cosa. Me quedé en blanco. Me alegro de estar aquí hoy en otro entrenamiento», dijo.


  • 2026 NBA Finals - Game FourGetty Images Sport

    Sobre los Knicks como fuente de inspiración y las rivalidades en los vestuarios de la NBA

    Los Knicks llevan décadas esperando dejar huella como posibles campeones, y se le preguntó a Adams si su trayectoria podría servir de inspiración.

    «Es bastante cautivador», dijo Adams. «Son una sorpresa del Este y lo que hacen ahora me inspira, aunque soy fan de los Knicks».

    Sin embargo, no todos en el vestuario compartían ese optimismo, pues Adams señaló a algunos “detractores” de los Knicks entre sus compañeros.

    «Brenden es fan de los Sixers y no puede decir nada», añadió. «Haji Wright también los critica, pero me encanta esa energía. Es buena. Fue todo un espectáculo».

  • ¿Y ahora qué?

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos debutará en el Mundial este viernes ante Paraguay en Los Ángeles.


    Ryan Tolmich, de GOAL, ha colaborado con este reportaje desde Irvine, California.

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR