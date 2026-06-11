Los Knicks remontaron 29 puntos y vencieron a los Spurs en el tercer partido. Adams, fanático de los Knicks, fue uno de los millones que se sorprendieron cuando el rebote de OG Anunoby dio la ventaja. U.S. Soccer captó el momento en que él y sus amigos celebraban.

Los Knicks están a una victoria de acabar con 50 años sin título. Aunque Adams, de 27 años, no vivió toda esa sequía, ha sufrido sus altibajos como aficionado.

«Soy de Nueva York, crecí viendo a los Knicks con mi familia; ahora es muy especial», dijo Adams. «Ojalá puedan hacer algo grande».