El exdefensa del Manchester United Fortune ha admitido que le habría gustado que el Manchester United se hubiera adelantado al Chelsea en el fichaje veraniego de Welbeck. El experimentado delantero completó recientemente un movimiento algo sorprendente desde el Brighton hasta Stamford Bridge. Welbeck, canterano del Manchester United, disfrutó de una etapa fructífera en la costa sur, pero ahora ha emprendido un nuevo capítulo en el oeste de Londres.

Sin embargo, Fortune cree que su antiguo club dejó pasar una oportunidad al no asegurar el regreso del atacante. Mientras el Manchester United optó por no lanzarse a por él, el entrenador del Chelsea, Alonso, actuó con decisión. El técnico español decidió incorporar al veterano inglés a su joven plantilla de cara a la nueva temporada de la Premier League.