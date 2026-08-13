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«¡Ojalá lo hubiéramos fichado!»: una exestrella del Manchester United hace una sorprendente afirmación sobre un traspaso del Chelsea
Fortune lamenta la oportunidad perdida del United
El exdefensa del Manchester United Fortune ha admitido que le habría gustado que el Manchester United se hubiera adelantado al Chelsea en el fichaje veraniego de Welbeck. El experimentado delantero completó recientemente un movimiento algo sorprendente desde el Brighton hasta Stamford Bridge. Welbeck, canterano del Manchester United, disfrutó de una etapa fructífera en la costa sur, pero ahora ha emprendido un nuevo capítulo en el oeste de Londres.
Sin embargo, Fortune cree que su antiguo club dejó pasar una oportunidad al no asegurar el regreso del atacante. Mientras el Manchester United optó por no lanzarse a por él, el entrenador del Chelsea, Alonso, actuó con decisión. El técnico español decidió incorporar al veterano inglés a su joven plantilla de cara a la nueva temporada de la Premier League.
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Elogios a la estrategia de fichajes de Alonso
Fortune se deshizo en elogios hacia la reciente gestión de fichajes del Chelsea, al señalar el pensamiento estratégico detrás de las últimas incorporaciones de Alonso. El Chelsea también aseguró este verano el fichaje del experimentado centrocampista Jordan Henderson.
«Xabi Alonso hizo algunos buenos fichajes para el Chelsea este verano, pero me habría gustado ver a Danny Welbeck regresar al Manchester United», dijo, en declaraciones recogidas por Metro.
«Con los fichajes de Welbeck y Jordan Henderson quiere incorporar a algunos líderes para dar buen ejemplo, algo que necesitas en un club como el Chelsea, especialmente después de la experiencia que Alonso tuvo en el Real Madrid».
Llevando liderazgo a Stamford Bridge
Alonso tomó las riendas en Stamford Bridge con la intención de inculcar una mentalidad ganadora tras un periodo difícil para el club. Fortune cree que el técnico identificó correctamente una clara falta de liderazgo dentro del vestuario actual del Chelsea. El exganador de la Premier League considera que las llegadas tanto de Welbeck como de Henderson corregirán de inmediato ese problema en concreto.
«Ha mirado el vestuario del Chelsea, ha sentido que le faltaba algo y ha traído a jugadores con la personalidad y la experiencia adecuadas para marcar la diferencia, como Henderson y Welbeck», explicó Fortune. «No solo son jugadores de primerísimo nivel, sino también grandes profesionales».
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El Chelsea se prepara para el debut ante el Fulham
Con sus nuevos jugadores experimentados ya integrados en la plantilla, el Chelsea está plenamente centrado en la próxima campaña de la Premier League. El Chelsea estará absolutamente desesperado por mejorar de forma drástica el muy decepcionante décimo puesto de la temporada pasada.
El renovado equipo de Alonso se enfrentará al Fulham, rival del oeste de Londres, en su esperadísimo estreno liguero el 24 de agosto. En cuanto a Welbeck y Henderson, esperarán justificar de inmediato la fe de su entrenador. Tienen la misión de guiar al Chelsea de vuelta a la zona alta de la clasificación de la Premier League.
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