Las especulaciones sobre la salida de Grealish se intensificaron después de que se quedara fuera de la gira de pretemporada del City por Asia, aunque el jugador desmintió rápidamente en redes sociales las afirmaciones de que había sido apartado.

Escribiendo en su cuenta personal, Grealish aclaró el motivo de su ausencia: "Solo para que lo sepáis, todavía me estoy recuperando de una lesión, así que aún no estoy entrenando. No me han 'dejado fuera', así que dejad de decir tonterías, gracias".

Mientras tanto, el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, reafirmó su buena relación con el jugador: "De momento, está aquí. Es jugador del Manchester City. Siempre he dicho lo mismo. En cualquier club al que llego, me gusta saber si hay jugadores que pertenecen al club.

"Es mi deber intentar entrenarlos. Jack está aquí. Tengo una buena relación con Jack desde que me fui. Además, seguimos en contacto, y la razón es que tiene un gran corazón y es un muy buen chico. Esa es la razón y luego ya veremos qué pasa".