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Ofrecen a Jack Grealish una sorprendente vía de escape del Manchester City mientras un gigante europeo planea un audaz movimiento de mercado
El Atlético apunta al extremo del Manchester City
Según The Sun, el gigante de LaLiga Atlético está considerando un sorprendente movimiento para fichar al extremo del City Grealish en este mercado de fichajes de verano. El jugador de 30 años pasó la temporada 2025-26 cedido en el Everton, con un balance de dos goles y seis asistencias antes de sufrir una fractura en el pie en enero.
La cúpula del Atleti admira la capacidad de trabajo de Grealish tanto con balón como sin él, y lo considera un perfil que encaja bien en el sistema táctico del entrenador Diego Simeone.
- NurPhoto
Grealish y Maresca abordan la especulación
Las especulaciones sobre la salida de Grealish se intensificaron después de que se quedara fuera de la gira de pretemporada del City por Asia, aunque el jugador desmintió rápidamente en redes sociales las afirmaciones de que había sido apartado.
Escribiendo en su cuenta personal, Grealish aclaró el motivo de su ausencia: "Solo para que lo sepáis, todavía me estoy recuperando de una lesión, así que aún no estoy entrenando. No me han 'dejado fuera', así que dejad de decir tonterías, gracias".
Mientras tanto, el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, reafirmó su buena relación con el jugador: "De momento, está aquí. Es jugador del Manchester City. Siempre he dicho lo mismo. En cualquier club al que llego, me gusta saber si hay jugadores que pertenecen al club.
"Es mi deber intentar entrenarlos. Jack está aquí. Tengo una buena relación con Jack desde que me fui. Además, seguimos en contacto, y la razón es que tiene un gran corazón y es un muy buen chico. Esa es la razón y luego ya veremos qué pasa".
Surge una opción de regreso a la Champions League
Un traspaso a Madrid devolvería a Grealish al escenario de la Liga de Campeones con el Atlético, que terminó cuarto en LaLiga la temporada pasada y alcanzó las semifinales de la competición europea. Si llega al Metropolitano, Grealish afrontaría una dura competencia en las bandas con jugadores como Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada y Ademola Lookman. Si un movimiento a España no llega a materializarse, más informaciones indican que Everton y Aston Villa siguen atentos a la situación del jugador.
- Getty Images Sport
Se avecina una decisión sobre el traspaso de verano
A Grealish le quedan 12 meses de contrato con el City y debe aceptar una rebaja salarial importante si decide renunciar a su sueldo de 300.000 libras por semana. Recuperarse de su lesión en el pie sigue siendo su principal prioridad antes de decidir su nuevo club de cara al cierre del mercado de fichajes de verano. Se espera que resolver su futuro a largo plazo sea una prioridad importante para la cúpula del City antes de que arranque la próxima temporada nacional.
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