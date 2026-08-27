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OFICIAL: Tottenham ficha a Omar Marmoush cedido por el Manchester City con una obligación de compra de 60 millones de libras
Marmoush asegura su fichaje por un club del norte de Londres
El Tottenham ha asegurado oficialmente los servicios del delantero del Manchester City Marmoush en una cesión por una temporada que incluye una obligación de compra de 60 millones de libras el próximo verano. El internacional egipcio de 27 años se marcha al norte de Londres apenas unos días después de que su antiguo compañero en el City, Savio, completara un traspaso de 75 millones de libras al mismo destino.
El delantero expresó su entusiasmo por incorporarse al club y destacó la dimensión de los Spurs en la escena mundial y la influencia del entrenador en su proceso de decisión. "El Tottenham Hotspur es uno de los clubes más grandes de Inglaterra, si no del mundo, y el proyecto me resultó muy atractivo. He hablado con el entrenador [Roberto de Zerbi], me encantó lo que tenía que decir y estoy seguro de que nuestra pasión por el juego encajará muy bien", dijo Marmoush.
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Dificultades para ser titular en el Etihad
A pesar de llegar al Manchester City con grandes expectativas tras su traspaso de 59 millones de libras desde el Eintracht Frankfurt en enero de 2025, a Marmoush le resultó difícil tener continuidad por la presencia de Erling Haaland. Aunque logró marcar 16 goles en 62 apariciones en todas las competiciones con el Manchester City, sus oportunidades en la Premier League a menudo se limitaron a apariciones puntuales.
Las últimas apariciones de Marmoush con el City sugirieron que había caído aún más en el orden de preferencias en el Etihad Stadium. Solo fue utilizado como suplente en la segunda parte durante la derrota por 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield y se quedó sin jugar durante toda la victoria por 2-1 sobre el Bournemouth el pasado domingo.
De Zerbi elogia el nuevo refuerzo ofensivo
El entrenador del Tottenham, Roberto de Zerbi, deshizo en elogios hacia su nuevo fichaje y señaló que el egipcio posee los rasgos específicos necesarios para triunfar en su sistema de alta intensidad. «Omar es exactamente el tipo de jugador que queremos en este club: ambicioso, hambriento y decidido a marcar la diferencia», declaró De Zerbi.
Continuando con su valoración del jugador, De Zerbi añadió: «Tiene una calidad ofensiva increíble, pero lo que también me encanta es su deseo de mejorar y de ganar. Aporta velocidad, inteligencia y una amenaza real de cara a puerta, y creo que puede llevar nuestro juego ofensivo a otro nivel».
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El Tottenham continúa con su gasto récord
La llegada de Marmoush eleva el gasto total del Tottenham en este mercado de fichajes de verano por encima de los 312 millones de libras, lo que supone una enorme muestra de confianza en De Zerbi. El club se ha mostrado increíblemente activo, incorporando a jugadores como Mateus Fernandes, procedente del West Ham, Sandro Tonali, llegado del Newcastle, y Jan Paul van Hecke, fichado desde el Brighton. A estas incorporaciones de alto perfil se han sumado las llegadas de Marcos Senesi, Andy Robertson y el portero Martin Dubravka como agentes libres para aportar profundidad a la plantilla.
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