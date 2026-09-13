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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Oficial, no habrá Serie A para Brozovic: es del Al-Sadd, el equipo de Romagnoli

M. Brozovic
Fichajes
Al-Sadd

El croata, ex del Inter, que estaba sin equipo, se va a Catar

Es oficial el fichaje de Marcelo Brozovic por el Al-Sadd, club de Catar. Vinculado en clave de mercado con Juventus, Lazio y Fiorentina, el centrocampista croata ex del Inter no regresa, por tanto, a Italia. En el Al-Sadd, equipo entrenado por el técnico rumano Razvan Lucescu (hijo de arte), Brozovic se encuentra con Alessio Romagnoli, ex de la Lazio recién trasladado a Catar.


Nacido en 1992, Brozovic está libre en el mercado de agentes libres después de dejar a coste cero al Al-Nassr, campeón de Arabia Saudí, una vez expiró su contrato el pasado 30 de junio.

  • Tras sus pasos había otro club saudí, el Al-Ittihad, además del Trabzonspor en Turquía. A lo largo de su carrera, Brozovic ha vestido las camisetas de Hrvatski Dragovoljac, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Inter y precisamente Al-Nassr, además de la de la selección de Croacia.

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