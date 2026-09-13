Es oficial el fichaje de Marcelo Brozovic por el Al-Sadd, club de Catar. Vinculado en clave de mercado con Juventus, Lazio y Fiorentina, el centrocampista croata ex del Inter no regresa, por tanto, a Italia. En el Al-Sadd, equipo entrenado por el técnico rumano Razvan Lucescu (hijo de arte), Brozovic se encuentra con Alessio Romagnoli, ex de la Lazio recién trasladado a Catar.





Nacido en 1992, Brozovic está libre en el mercado de agentes libres después de dejar a coste cero al Al-Nassr, campeón de Arabia Saudí, una vez expiró su contrato el pasado 30 de junio.