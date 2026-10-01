La noticia ya estaba en el aire desde hace tiempo, pero ahora también ha llegado la oficialidad, con comunicado y reglamento de la competición incluidos. La Lega Serie A ha confirmado que la edición 2026 de la Supercopa Italiana se disputará en San Siro, a partido único entre Inter y Lazio, el próximo 22 de diciembre a partir de las 21:00.





No habrá formato de cuatro equipos ni viajes lejos de Italia. Como establece el reglamento, el estadio que albergará la gran final del tercer trofeo italiano será el campo del vigente campeón de Italia (el Inter), que esta temporada es también el estadio del equipo campeón de la Copa Italia. Pero, entonces, ¿cómo funcionará el formato de la Supercopa 2026?



