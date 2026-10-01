¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
CM Grafica Inter Lazio 2025 26 Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Oficial: la Supercopa de Italia Inter-Lazio se jugará en San Siro el 22 de diciembre. ¿Tarjetas y sanciones? ¿Prórroga o penaltis? ¿Dónde verla por TV? Toda la información

Inter Milán
Lazio

La noticia ya estaba en el aire desde hace tiempo, pero ahora también ha llegado la oficialidad, con comunicado y reglamento de la competición incluidos. La Lega Serie A ha confirmado que la edición 2026 de la Supercopa Italiana se disputará en San Siro, a partido único entre Inter y Lazio, el próximo 22 de diciembre a partir de las 21:00.


No habrá formato de cuatro equipos ni viajes lejos de Italia. Como establece el reglamento, el estadio que albergará la gran final del tercer trofeo italiano será el campo del vigente campeón de Italia (el Inter), que esta temporada es también el estadio del equipo campeón de la Copa Italia. Pero, entonces, ¿cómo funcionará el formato de la Supercopa 2026?


  • LA COMPETICIÓN

    El partido para la adjudicación de la Supercopa Italiana 2026/2027, denominada oficialmente EA SPORTS FC Supercup, trigésima novena edición del trofeo, se disputa en Milán, en el Stadio Giuseppe Meazza, el martes 22 de diciembre de 2026 a las 21.00 horas entre los clubes:

    - Inter de Milán: club campeón de Italia de la Serie A Enilive 2025/2026

    - Lazio: club finalista de la Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (al ser el club ganador de la Coppa Italia el mismo que el ganador del campeonato).

  • ¿El formato, la prórroga y los penaltis?

    La Competición prevé la disputa de 1 partido.

    Se adjudica la Competición el equipo que marque el mayor número de goles. Si el número de goles marcados al término del tiempo reglamentario es igual, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

    Si la igualdad persiste también al término de la prórroga, el árbitro procederá a lanzar los penaltis, de acuerdo con las modalidades previstas en el «Reglamento del Juego del Fútbol» en el apartado: «Procedimientos para determinar el equipo ganador de un partido».

  • SUSTITUCIONES: HASTA SEIS CAMBIOS

    Durante el partido se permitirá realizar un máximo de cinco sustituciones por cada equipo, utilizando como máximo tres interrupciones, además del descanso previsto entre los dos tiempos de juego. Se precisa que, en caso de que los dos equipos realicen una sustitución al mismo tiempo, esta se considerará una interrupción del partido utilizada para las sustituciones por ambos equipos. En el supuesto de que se disputen tiempos suplementarios, se permitirá una cuarta interrupción, además de las previstas entre el final del tiempo reglamentario y el inicio del primer tiempo suplementario y entre el primer y el segundo tiempo suplementario. Siempre y solo en caso de que se disputen tiempos suplementarios, también se permitirá realizar una sustitución adicional hasta un máximo de seis.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • DÓNDE VERLO EN TV Y STREAMING

    El partido se retransmitirá en directo por los canales de Mediaset.

  • VAR Y TECNOLOGÍA UTILIZADA

    En el partido está previsto el uso de la tecnología de línea de gol (GLT) y de los sistemas Video Assistant Referees (VARs) y Advanced Semi-Automated Offside Technology (SAOT).

    También están previstos la integración de la señal Vardict en el videomarcador y el Public Announcement after Var Checks and Var Review

  • Sanciones y suspensiones antes y después del partido

    Como complemento y excepción parcial a lo previsto en el artículo 19 del CGS, la sanción de suspensión, salvo la de duración determinada prevista en el art. 9, apartado 1, letra f) del CGS, impuesta por los órganos de justicia deportiva en relación con partidos de campeonato organizados por las Ligas profesionales, no deberá cumplirse en el partido de la Supercopa, sino solo en el primer partido de Campeonato posterior a la misma.

    Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado anterior, los efectos previstos en el art. 9, apartado 5, del CGS, en lo relativo a las amonestaciones impuestas, también durante el partido de la Supercopa, tendrán eficacia en los posteriores partidos de Campeonato.


    Se expone, a título ejemplificativo pero no exhaustivo, la siguiente casuística con el fin de disipar cualquier posible duda:


    - Un futbolista/técnico apercibido y amonestado en la jornada de Campeonato anterior a la Supercopa cumplirá la suspensión en el partido de Campeonato posterior a la Supercopa;

    - un futbolista/técnico expulsado en la jornada anterior al partido de la Supercopa o con una sanción pendiente cumplirá la suspensión o el resto de la misma en el/los partido/s de Campeonato posterior/es al citado encuentro;

    - un futbolista/técnico apercibido antes del partido de la Supercopa, que sea amonestado con ocasión del citado encuentro, cumplirá la suspensión en el partido de Campeonato posterior a la Supercopa;

    - un futbolista/técnico expulsado con ocasión del partido de la Supercopa cumplirá la suspensión en el/los partido/s de Campeonato posterior/es al mismo.

Amistosos
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Lumezzane crest
Lumezzane
LUM
Amistosos
Lazio crest
Lazio
LAZ
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV