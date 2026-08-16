Según Sky Sports, Escocia ha cerrado un contrato de dos años para nombrar a Pocognoli como su nuevo seleccionador este domingo. Pocognoli toma el relevo de Steve Clarke, que dejó su cargo después de que Escocia cayera eliminada de forma prematura en el Mundial, con solo una victoria en tres partidos.

La Federación Escocesa identificó a Pocognoli como su objetivo prioritario para revitalizar la selección. Pocognoli estaba libre desde que dejó el Mónaco en junio. Antes de su etapa en Francia, Pocognoli guio de forma memorable al Union Saint-Gilloise a su primer título de liga belga en 90 años. El técnico belga también aporta familiaridad con el fútbol británico, tras haber jugado en el West Bromwich Albion y el Brighton durante su carrera como futbolista.