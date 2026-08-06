El Real Madrid ha vuelto a hacer gala de su músculo financiero al confirmar el fichaje de Diomande procedente del RB Leipzig con un contrato hasta junio de 2033. El gigante español ha acordado pagar una cantidad fija garantizada de 125 millones de euros, con otros 10 millones de euros en variables asumibles y 5 millones de euros más en función de objetivos de rendimiento más ambiciosos.

Si se cumplen todas las variables por rendimiento, Diomande se convertirá oficialmente en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. El montante total superaría los anteriores récords establecidos por las llegadas de Jude Bellingham desde el Borussia Dortmund en 2023 y Eden Hazard desde el Chelsea en 2019.