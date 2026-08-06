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Oficial: el Real Madrid culmina el gran robo de 140 millones de euros de Yan Diomande al PSG para darle a Jose Mourinho el quebradero de cabeza definitivo en la elección del once
Una cifra récord asegura a la estrella de Costa de Marfil
El Real Madrid ha vuelto a hacer gala de su músculo financiero al confirmar el fichaje de Diomande procedente del RB Leipzig con un contrato hasta junio de 2033. El gigante español ha acordado pagar una cantidad fija garantizada de 125 millones de euros, con otros 10 millones de euros en variables asumibles y 5 millones de euros más en función de objetivos de rendimiento más ambiciosos.
Si se cumplen todas las variables por rendimiento, Diomande se convertirá oficialmente en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. El montante total superaría los anteriores récords establecidos por las llegadas de Jude Bellingham desde el Borussia Dortmund en 2023 y Eden Hazard desde el Chelsea en 2019.
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Secuestrando el interés del PSG
La carrera por la firma de Diomande fue una de las más intensas del mercado de verano, con el Paris Saint-Germain durante mucho tiempo considerado como el favorito para hacerse con el internacional marfileño. Sin embargo, el Madrid se movió con rapidez en la fase final de la negociación para arrebatarle la operación, dejando a los campeones de Francia con las manos vacías.
El ascenso de Diomande a la cima del fútbol europeo ha sido sencillamente meteórico. Hace solo dos años, estaba desarrollando sus habilidades en la Academia DME de Florida antes de marcharse al Leganés y, posteriormente, incorporarse al RB Leipzig hace apenas un año en un traspaso de 20 millones de euros. Sus actuaciones en la Bundesliga, donde firmó 12 goles y ocho asistencias la pasada temporada, le convirtieron en un objetivo prioritario para todos los grandes clubes de Europa.
Mourinho se enfrenta a un dilema de selección
La llegada de Diomande plantea a Mourinho un importante quebradero de cabeza a la hora de confeccionar la alineación, mientras busca integrar al joven en una delantera ya repleta de estrellas. Con el marfileño capaz de actuar en cualquiera de las tres posiciones de ataque, tendrá que competir directamente con una temible línea ofensiva en la que figuran Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe y Gonzalo Garcia, elevando la lucha por un puesto en el once inicial del Madrid a niveles sin precedentes.
La flexibilidad táctica de Mourinho se pondrá a prueba mientras intenta encajar a Diomande en un sistema que ya cuenta con algunos de los mejores jugadores ofensivos del fútbol mundial. La estrella de Costa de Marfil demostró su categoría en el mayor escenario posible durante el Mundial de 2026, con actuaciones destacadas que ayudaron a llevar a su selección a las eliminatorias antes de caer ante Noruega en los dieciseisavos de final.
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Una inversión a largo plazo para el Real Madrid
Al atar a Diomande con un contrato de siete años, el Real Madrid se ha asegurado su futuro en las bandas para la próxima década. El club llevaba siguiendo al jugador desde hacía bastante tiempo, con ojeadores que controlaban su progresión desde sus primeros días en España.
El extremo marfileño se convierte en el quinto fichaje del verano para Mourinho en un mercado de traspasos extraordinariamente activo. Diomande se une a otra incorporación de alto perfil como Bernardo Silva, que llegó libre junto al central francés Ibrahima Konaté. Para reforzar aún más la línea defensiva, el Real Madrid gastó 55 millones de euros en Marc Cucurella y 20 millones de euros en Denzel Dumfries. Sumados a los 125 millones de euros fijos por Diomande, el gasto del Real Madrid este verano ya ha alcanzado la barrera de los 200 millones de euros, con posibles variables que podrían elevarlo aún más.
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