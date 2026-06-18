McInnes, de 54 años, llega al Rangers tras dirigir al St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock y Hearts. Sabe lo que se espera de él.

«Es un auténtico honor convertirme en entrenador del Rangers Football Club», declaró McInnes. «No es ningún secreto que crecí como aficionado del Rangers y estoy convencido de que este es el momento adecuado para asumir este prestigioso cargo, dada la estructura del club y el liderazgo de Andrew, la junta directiva y Jim.

«Las exigencias aquí son claras y nuestros aficionados, con toda razón, tienen grandes expectativas. Depende de mí, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores estar a la altura y hacer que el club rinda como debe.

«Hay mucho trabajo por delante, pero ya hemos empezado. Espero conocer pronto a la plantilla y dar la bienvenida a los nuevos jugadores».