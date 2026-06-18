Getty Images Sport
Traducido por
Oficial: El Rangers confirma a Derek McInnes como nuevo entrenador tras su espectacular temporada en el Hearts, mientras Danny Rohl ficha por un grande de Austria
McInnes vuelve a Ibrox
McInnes regresa oficialmente a Ibrox. El gigante de Glasgow confirmó que el escocés firmó un contrato de tres años para dirigir a su exequipo. McInnes, quien jugó más de 150 partidos con los Gers entre 1995 y 2000, vuelve con más de 800 encuentros de experiencia como entrenador.
Llega tras una gran temporada en el Hearts, donde ganó los premios al Entrenador del Año de la PFA, la SPFL y la SFWA. Alan Archibald, Paul Sheerin y Craig Clark completarán su cuerpo técnico. McInnes reemplaza a Rohl, quien esta semana fichó por el Red Bull Salzburgo de la Bundesliga austriaca.
- Getty Images Sport
Un entrenador con una sólida trayectoria escocesa toma las riendas
McInnes, de 54 años, llega al Rangers tras dirigir al St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock y Hearts. Sabe lo que se espera de él.
«Es un auténtico honor convertirme en entrenador del Rangers Football Club», declaró McInnes. «No es ningún secreto que crecí como aficionado del Rangers y estoy convencido de que este es el momento adecuado para asumir este prestigioso cargo, dada la estructura del club y el liderazgo de Andrew, la junta directiva y Jim.
«Las exigencias aquí son claras y nuestros aficionados, con toda razón, tienen grandes expectativas. Depende de mí, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores estar a la altura y hacer que el club rinda como debe.
«Hay mucho trabajo por delante, pero ya hemos empezado. Espero conocer pronto a la plantilla y dar la bienvenida a los nuevos jugadores».
La directiva del Rangers respalda el nuevo nombramiento
El presidente del Rangers, Andrew Cavenagh, celebró el nombramiento de Derek McInnes y destacó la confianza del club en su experiencia. «Estoy encantado de dar la bienvenida a Derek al Rangers. Siempre lo hemos valorado y creemos que es justo lo que necesitamos ahora.
Su amplia experiencia en Escocia y su conocimiento del Rangers son clave; sabe ganar en esta liga y llega tras una temporada muy sólida con el Hearts».
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en la pretemporada y en la planificación de la plantilla
Se espera que McInnes empiece a trabajar de inmediato, mientras los Rangers se preparan para la pretemporada. Con la situación del entrenador resuelta antes del regreso de la plantilla, podrá evaluar a sus jugadores y poner en práctica sus planes. También se centrará en el mercado de fichajes de verano, donde se espera que moldee la plantilla para la nueva temporada.