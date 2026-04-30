El internacional inglés recordó su trayectoria, desde la cantera de The Cliff hasta el césped de Old Trafford, y subrayó el impulso del equipo y su compromiso con la ciudad que lo vio crecer.

En la web del club, reconoció: «El Manchester United siempre ha sido mi hogar; este club lo es todo para mi familia. He crecido viendo su impacto en la ciudad y disfruto de la responsabilidad de vestir esta camiseta.

Desde The Cliff hasta Old Trafford, el recorrido ha sido increíble. Vivo mi sueño cada día con el mismo deseo de triunfar que a los seis años.

«Todos sentimos el impulso que crece en el club. Estoy decidido a dar un paso al frente y ayudar al Manchester United a pelear por los grandes trofeos en los próximos años».