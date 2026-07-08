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Oficial: El Fulham nombra al exentrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador tras el respaldo de José Mourinho
Un nuevo capítulo en Craven Cottage
El Fulham ha anunciado la contratación de Arbeloa como nuevo entrenador, con un contrato de tres años. El técnico español, de 43 años, llega tras destacar la temporada pasada en el Bernabéu y refuerza el proyecto de los «Cottagers» para consolidar su crecimiento.
Arbeloa, visiblemente ilusionado, declaró en la web del club: «Es un auténtico honor emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor [Sahid] Khan y a Tony Khan por su confianza en la Premier League.
Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage junto a la afición del Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la semana que viene. Estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos de una aventura increíble. ¡Vamos, Fulham!».
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La búsqueda del sucesor de Silva
La marcha de Silva al Benfica dejó una vacante en Craven Cottage. A pesar de los esfuerzos del Fulham por retenerlo, el atractivo del gigante portugués fue mayor. Entre los candidatos a sucederlo figuraron Thomas Frank, exentrenador del Tottenham, y Kieran McKenna, entonces en el Ipswich Town.
También se valoró a Kieran McKenna, exentrenador del Ipswich Town, pero su fichaje se consideró demasiado costoso. Arbeloa se impuso tras convencer a la directiva con su proyecto, respaldado por las referencias de Florentino Pérez y José Mourinho.
Khan celebra este ambicioso nombramiento
El presidente Khan cree que el club ha fichado a un entrenador que conoce las exigencias del fútbol de élite. Sobre su nombramiento, Khan señaló: «Álvaro es, según él mismo admite, muy ambicioso. Ha pasado mucho tiempo rodeado de los mejores jugadores, clubes y métodos del fútbol, experiencias que le serán de gran utilidad aquí, en el Fulham».
Además, su compromiso con la cantera fue decisivo para la propiedad. Khan añadió: «Álvaro también tiene un gran interés en nuestra cantera y cree en dar una oportunidad a los jugadores jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de practicar un fútbol ofensivo. Todo esto y mucho más hace que Álvaro Arbeloa sea la persona ideal para liderar al Fulham Football Club de cara a la próxima temporada de la Premier League y más allá».
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El pedigrí del Real Madrid llega a Londres
Arbeloa regresa a la Premier League tras una breve etapa al frente del Real Madrid. Tras trabajar en las categorías inferiores, el exdefensa del Liverpool y del West Ham dirigió al primer equipo en los últimos 28 partidos de la temporada anterior. En ese periodo, llevó a los blancos a quedar segundos en La Liga y a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde fueron eliminados por el Bayern de Múnich.
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