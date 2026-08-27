Getty Images
Traducido por
OFICIAL: el Aston Villa ficha al ex del Bayern Goretzka como agente libre
El ganador de la Champions League llega a Villa Park
El Aston Villa ha cerrado un gran golpe al finalizar el fichaje del excentrocampista del Bayern de Múnich Goretzka como agente libre. El internacional alemán, de 31 años, estaba disponible tras quedar libre cuando su larga vinculación con el gigante bávaro llegó a su fin este verano.
El palmarés de Goretzka es extraordinario, con siete títulos de la Bundesliga y la Champions League de 2020. Con 73 internacionalidades con Alemania, incluidas tres apariciones en el Mundial más reciente, el centrocampista aporta el tipo de pedigrí internacional que el Villa necesita desesperadamente tras un verano de importante renovación en la plantilla.
- Getty Images Sport
Abordar una crisis en el centro del campo con Emery
La llegada de Goretzka se produce en un momento crítico para el Villa, que ha visto marcharse a varios de sus jugadores más influyentes durante el actual mercado de fichajes. La plantilla ha quedado mermada por las salidas de Ezri Konsa al Arsenal por 51 millones de libras y de Morgan Rogers al Chelsea por la asombrosa cifra de 117 millones de libras. Además, el centrocampista clave Youri Tielemans se marchó al Manchester United en julio, mientras que Lucas Digne regresó al Paris Saint-Germain.
"Es una sensación muy buena fichar por este club", dijo Goretzka a VillaTV en su primera entrevista oficial. "Tuve unas vacaciones bastante largas y fue un proceso descubrir lo que realmente quería. Desde el primer momento tuve una sensación muy buena y estoy muy feliz de estar aquí. Tuve una buena sensación desde la primera conversación con el entrenador. Aston Villa, para mí, es un club realmente grande. Quiero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos y aportar la experiencia que tengo de toda mi carrera. Vamos a hacer una buena temporada", afirmó.
De vuelta a un ambiente familiar
Goretzka no es ajeno al ambiente único de Villa Park, ya que se enfrentó recientemente al club en competición europea. Admitió que la energía de la afición local influyó en su decisión de fichar. «Recuerdo que fue un ambiente realmente especial y una energía increíble en el estadio. Para nosotros, con el Bayern, no fue la mejor experiencia que hemos tenido. Para vosotros, probablemente fue una de las mejores. Tengo muchas ganas de volver a vivir noches así», recordó, en referencia a la derrota por 1-0 del Bayern en la Champions League ante el Villa en octubre de 2024.
Adaptarse a la élite del fútbol inglés es un reto para el que Goretzka se siente preparado después de casi una década en la cima del fútbol alemán. Señaló la mayor intensidad y calidad de toda la división como una motivación principal para dar el paso. «Obviamente, para mí es una liga nueva. Tengo muchas ganas de jugar este tipo de grandes partidos cada pocos días, y esta es probablemente la mayor diferencia con la Bundesliga, donde solo tienes varios grandes partidos contra grandes rivales».
- Getty Images Sport
Nuevo dorsal y una dura prueba por delante
La internacional alemana llevará el dorsal 27, que quedó libre tras el fichaje de Rogers por el Chelsea a principios de este verano, y deja atrás el número 8 que lució con distinción tanto en el Bayern de Múnich como en Alemania.
Después de sufrir una dura derrota por 4-0 ante el Brighton en su estreno en la Premier League, el Aston Villa afronta una prueba exigente el lunes por la noche, cuando se dispone a recibir en Villa Park al vigente campeón, el Arsenal.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias