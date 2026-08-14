Ciro Immobile deja oficialmente el fútbol. El delantero centro campano nacido en 1990, actualmente en las filas del Paris FC, ha rescindido su contrato con el club francés y se prepara para retirarse. Immobile, que vinculó los mejores años de su carrera a la Lazio, cierra su trayectoria con 201 goles marcados en la Serie A, la octava mejor cifra de la historia. La noticia de su retirada fue confirmada por una publicación del club parisino y después también por su esposa Jessica Melena, con la que está casado desde 2014.
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Oficial, Ciro Immobile se retira del fútbol: «No estéis tristes por mí»
EL ANUNCIO
Lo ha comunicado el propio club francés con una publicación en Instagram: "Gracias por tu carrera excepcional, Ciro Immobile. Eres una leyenda". El delantero ha pasado los últimos seis meses en la Ligue 1, después de una primera parte de la pasada temporada en el Bolonia, tras su adiós a la Lazio.
LOS NÚMEROS
Uno de los delanteros italianos más prolíficos de los últimos años deja así el fútbol. A los 36 años, y después de 201 goles en la Serie A, Ciro Immobile, aquejado de diversos problemas físicos en los últimos años, ha decidido retirarse. En su última experiencia en Francia, el delantero centro marcó 2 goles en 12 partidos. Fueron 169, en cambio, los goles con la Lazio, con la que también llegó a 36 en una sola liga. Con la camiseta de Italia se proclamó campeón de Europa en 2021.
EL FUTURO
Estas fueron las palabras de Immobile: "Es el momento de parar. He amado el fútbol. Ahora tengo muchos proyectos. Es justo que pase más tiempo con mi familia. Es difícil, pero es el momento. No ha sido una decisión sencilla, pero ha llegado el momento de pasar más tiempo con mi familia, que siempre me ha seguido a todas partes y a la que debo devolverle lo que me ha dado. No estéis tristes por mí, tengo muchos proyectos para el futuro".
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