Oficial, Ciro Immobile se retira del fútbol: «No estéis tristes por mí»

Estas fueron las palabras de Immobile: "Es el momento de parar. He amado el fútbol. Ahora tengo muchos proyectos. Es justo que pase más tiempo con mi familia. Es difícil, pero es el momento. No ha sido una decisión sencilla, pero ha llegado el momento de pasar más tiempo con mi familia, que siempre me ha seguido a todas partes y a la que debo devolverle lo que me ha dado. No estéis tristes por mí, tengo muchos proyectos para el futuro".