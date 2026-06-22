Vlahovic podría reencontrarse en el Beşiktaş con su exentrenador Vincenzo Italiano, con quien marcó 17 goles en 22 partidos en la Fiorentina.

Sin embargo, el delantero de 26 años aún no decide, pues no termina de aceptar dejar una de las cinco grandes ligas europeas para jugar solo la Europa League con el Beşiktaş.

Sigue esperando una oferta de un club europeo de primer nivel, pero, según rumores, ninguno de los interesados —como Atlético de Madrid, FC Barcelona y FC Bayern— ha querido cumplir sus exigencias, consideradas excesivas.