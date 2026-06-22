Según La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş ofrece al jugador serbio, cuyo contrato con la «Vecera» vence en junio, un sueldo de 10 millones de euros al año y un bonus de firma de al menos 5 millones.
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¡Oferta millonaria! El Besiktas insiste en fichar a un objetivo del Bayern de Múnich
Vlahovic podría reencontrarse en el Beşiktaş con su exentrenador Vincenzo Italiano, con quien marcó 17 goles en 22 partidos en la Fiorentina.
Sin embargo, el delantero de 26 años aún no decide, pues no termina de aceptar dejar una de las cinco grandes ligas europeas para jugar solo la Europa League con el Beşiktaş.
Sigue esperando una oferta de un club europeo de primer nivel, pero, según rumores, ninguno de los interesados —como Atlético de Madrid, FC Barcelona y FC Bayern— ha querido cumplir sus exigencias, consideradas excesivas.
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Conjeturas sobre el futuro de Vlahovic
Pese a que las negociaciones se daban por fracasadas, la Juve ha intentado recientemente convencer a Vlahovic para que se quede. Según la Gazzetta, la última oferta bianconera incluye un contrato de un año con un salario anual de hasta ocho millones de euros, primas incluidas.
Hoy, con doce millones anuales, es el mejor pagado de la Serie A, pero para quedarse en Turín deberá aceptar un notable recorte salarial.
Según las últimas informaciones, el jugador ya se habría resignado a esa rebaja y valoraría renovar por uno o dos años.
Vlahovic quiere seguir con Luciano Spalletti y, al parecer, el técnico también confía en su fuerza física, pese a que el serbio estuvo lesionado gran parte de la temporada pasada.
Se rumoreaba que el FC Bayern estaba interesado en Vlahovic
Desde su llegada a la Juventus, el delantero ha marcado 68 goles en 168 partidos. Aunque el balance es sólido, no cumple las expectativas que el club tenía cuando, en invierno de 2022, pagó unos 85 millones de euros al Fiorentina por su fichaje.
El FC Bayern, que ya mostró interés en el pasado, busca un complemento para Harry Kane tras la salida de Nicolas Jackson.
En mayo se informó de conversaciones entre el Bayern y el jugador, aunque las especulaciones han disminuido tras la inminente llegada de Ismael Saibari, un atacante polivalente.
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Dusan Vlahovic: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos: 23 Minutos jugados: 1162 Goles: 10 Asistencias: 2