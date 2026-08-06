Oferta del Galatasaray por Rafael Leao: el Milan rechaza 35 millones de euros

El Galatasaray, respaldado por el visto bueno de Leao al destino, se ha tomado un tiempo para debatir internamente el dossier sobre el portugués. La idea del club turco es presentar una nueva oferta al Milan en las próximas horas que, probablemente, se acercará a los 40 millones de euros. Leao dijo "no" al Fenerbahce en los días porque no le convencía el proyecto técnico; a día de hoy, solo el Galatasaray sigue en la carrera por su fichaje.