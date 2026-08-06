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Oferta del Galatasaray por Rafael Leao: el Milan rechaza 35 millones de euros

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Primer intento oficial del Galatasaray por Rafael Leao: el Milan ha rechazado la oferta de los turcos.

El Galatasaray pasa de la teoría a la práctica por Leao: después de los contactos con el Milan de los últimos días, el club campeón de Turquía ha presentado una propuesta oficial en las últimas horas. Cardinale sigue dispuesto a vender al portugués pese a las señales conciliadoras llegadas tanto del jugador como de Amorim en los últimos días.

  • NO DEL AC Milan

    Esta mañana el Galatasaray ha enviado un correo certificado al Milan con la primera propuesta oficial por Leao: 35 millones de euros por el traspaso definitivo y ya no una cesión con opción de compra. El AC Milan considera esta propuesta demasiado baja y sigue pidiendo 50 millones por el pase de su número 10. La propuesta ha sido, por tanto, rechazada.

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  • Nueva oferta en camino

    El Galatasaray, respaldado por el visto bueno de Leao al destino, se ha tomado un tiempo para debatir internamente el dossier sobre el portugués. La idea del club turco es presentar una nueva oferta al Milan en las próximas horas que, probablemente, se acercará a los 40 millones de euros. Leao dijo "no" al Fenerbahce en los días porque no le convencía el proyecto técnico; a día de hoy, solo el Galatasaray sigue en la carrera por su fichaje.

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