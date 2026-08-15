¡Octavo fichaje del verano! El Middlesbrough se hace con el joven del Tottenham Ashley Phillips con un contrato de cinco años

El Middlesbrough ha confirmado oficialmente el fichaje de Phillips procedente del Tottenham Hotspur, con el prometedor defensa firmando un contrato de cinco años en el Riverside. El jugador de 21 años, que se incorporó originalmente a los Spurs desde el Blackburn Rovers en 2023 por una cantidad de £2 millones, se marcha a Teesside en busca de continuidad en el primer equipo después de no lograr hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo en el norte de Londres.

Phillips expresó su entusiasmo por el movimiento, reflexionando sobre su trayectoria por las ligas inglesas hasta ahora. "Adquirí una gran experiencia a una edad temprana con el Blackburn. Después experimenté lo que es ser jugador de la Premier League en el Tottenham", dijo Phillips a la web del club. "Creo que me he convertido en un buen jugador durante mis cesiones, pero aún tengo más que dar. Estoy muy ilusionado por estar aquí. Ojalá podamos lograr grandes cosas juntos esta temporada".