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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Ocho partidos, ningún gol: Cristiano Ronaldo busca acabar con su mala racha en las eliminatorias del Mundial con Portugal

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
FEATURES
Portugal vs Croacia

Cuando Portugal enfrente a Croacia el jueves, Cristiano Ronaldo buscará algo que nunca ha logrado: anotar en la fase eliminatoria del Mundial. El portugués, uno de los mejores delanteros de la historia, se convirtió la semana pasada contra Uzbekistán en el primer jugador en marcar en seis ediciones del torneo, lo que muestra su extraordinaria longevidad y ética de trabajo.

Sin embargo, además de no haber conseguido nunca el título de la Copa del Mundo, Ronaldo tampoco ha llegado a mostrar su mejor versión en las fases finales —o, al menos, no cuando más importa—. Puede que Ronaldo ocupe el undécimo puesto ex aequo en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos, junto a figuras como Gary Lineker, Thomas Müller y Gabriel Batistuta, pero sus diez goles hasta la fecha los ha marcado todos en la fase de grupos.

¿Cómo es posible que uno de los delanteros más letales de la historia aún espere su primer gol en la fase eliminatoria? ¿Podrá romper la sequía ante Croacia en Toronto?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006: El extremo que guiñaba el ojo

    En su primer Mundial, en 2006, Ronaldo hizo historia al ser el goleador más joven de Portugal en un Mundial al anotar de penalti en los últimos minutos de la victoria 2-0 ante Irán en la segunda jornada. Fue su único gol del torneo.

    Tenía 21 años y era un extremo veloz, no el delantero prolífico que sería después, así que no marcar en los cuatro partidos de la fase eliminatoria, en la que Portugal acabó cuarta, no generó debate. Sin embargo, su carácter sí lo hizo en Alemania.

    En la semifinal contra Francia, cada toque de balón de Ronaldo fue abucheado, pues se le culpó de la expulsión de su compañero del Manchester United, Wayne Rooney, por una falta sobre Ricardo Carvalho en cuartos de final ante Inglaterra.

    «Le vi acercarse al árbitro y señalar la tarjeta; creo que se pasó de la raya», declaró el centrocampista inglés Steven Gerrard. «Si fuera mi compañero, estaría indignado. Después de la expulsión de Wayne, [Ronaldo] guiñó el ojo a su banquillo, y eso lo resume como persona».

    Frank Lampard añadió: «Es compañero de Wayne en el Manchester United y hace algo así. No está bien. Nos dijeron que quien buscara una tarjeta para otro la recibiría él mismo, pero eso no ocurrió».

    Ronaldo, que había marcado el penal decisivo ante Inglaterra, insistió en que no había hecho nada malo, pero el grupo de estudio técnico de la FIFA no estuvo de acuerdo y nombró a Lukas Podolski mejor jugador joven del torneo por delante del portugués, en aras del espíritu deportivo.

    «Queremos un comportamiento decente y fuimos críticos con esto», admitió el responsable del grupo, Holger Osieck. «Los jugadores deben ser modelos a seguir y el juego limpio es fundamental».

    • Anuncios
  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010: «Una tristeza inimaginable»

    En el Mundial 2010, Ronaldo era capitán de Portugal y su talismán. La eliminación en octavos le afectó mucho. Marcó un solo gol, el sexto en la goleada 7-0 a Corea del Norte, y fue su primer tanto en 16 meses.

    «Me siento completamente desconsolado, frustrado y con una tristeza inimaginable», admitió tras la derrota 1-0 ante la futura campeona, España.

    Además, recibió críticas en Portugal por parecer culpar al seleccionador, Carlos Queiroz, tras escuchar a las cámaras decir: «¿Cómo puedo explicar [esta derrota]? Pregúntaselo a Carlos Queiroz».

    Ronaldo insistió en que no quería faltar al respeto: «Cuando dije “Pregúntenselo al seleccionador” fue porque Carlos Queiroz estaba en rueda de prensa. Soy humano, sufro y tengo derecho a hacerlo a solas. Soy el capitán y asumo mis responsabilidades».

    Queiroz respondió que nunca toleraría «que nadie se antepusiera a los intereses de la selección».

    «Portugal necesita a Ronaldo, y Ronaldo necesita a la selección», declaró Queiroz a la AFP. «Pero si esta camiseta pone nerviosos a algunos jugadores, no tienen motivos para estar ahí».

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014: Eliminación en la fase de grupos

    Ronaldo clasificó a Portugal para el Mundial 2014 al anotar los cuatro goles en la repesca contra Suecia. Aun así, pese a asegurar que estaba «al 100 % en forma» pese a sus problemas de rodilla y muslo, la entonces estrella del Real Madrid lució lejos de su mejor nivel en Brasil.

    Pasó desapercibido en la derrota 4-0 ante Alemania, asistió a Varela en el 2-2 contra Estados Unidos y marcó el 1-0 frente a Ghana, pero Portugal terminó tercera del Grupo G y no alcanzó la eliminatoria.

    Como era de esperar, Ronaldo recibió numerosas críticas por no materializar ocasiones que normalmente habría aprovechado, aunque el seleccionador Paulo Bento no tardó en salir en defensa de su capitán.

    «No creo que sea justo individualizar las cosas», afirmó el seleccionador de Portugal. «Cometimos una serie de errores a lo largo del torneo en tres partidos diferentes y eso es lo que nos ha penalizado. Nunca culparé a ningún jugador en particular por esto. La responsabilidad de no haber alcanzado nuestro objetivo es mía. Los jugadores intentaron desempeñar las funciones que se les habían asignado.

    «Cristiano suele ser muy eficaz, pero de repente no pudo hacerlo. Sin embargo, no voy a culpar a un solo jugador».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018: Una sorpresa en Sochi

    Ronaldo no podría haber soñado con un mejor comienzo en el Mundial 2018: marcó un hat-trick en el 3-3 ante España, incluido su primer gol de falta en un gran torneo, que le dio a Portugal un valioso punto.

    «Estoy muy contento, es un récord personal, uno más en mi carrera, pero lo más importante es destacar lo que ha hecho el equipo», comentó el capitán de la Selecção. «Hemos jugado contra una de las favoritas para ganar el Mundial, hemos ido ganando dos veces y hemos empatado, y creo que ha sido un resultado justo. El equipo lo está haciendo muy bien y seguro que lo haremos bien». Sin embargo, no fue así.

    Llevó a Portugal a octavos, pero no marcó ni asistió en la eliminatoria y la Selección cayó 2-1 ante Uruguay en Sochi.

    Con 33 años, muchos creyeron que sería su último Mundial. Pero él se mostró evasivo sobre su futuro con la selección.

    «No es el momento de hablar de ello», dijo a la FIFA, «pero estoy seguro de que nuestra selección seguirá siendo una de las mejores del mundo, con jugadores increíbles y un grupo joven y ambicioso. Por eso estoy contento».

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022: Pasó a ser suplente

    Ronaldo llegó a Catar confiado: quería callar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba. Sin embargo, se marchó de forma muy similar a como lo hizo en Old Trafford, con su reputación mancillada por sus muestras públicas de malhumor y por las informaciones que apuntaban a que había amenazado en privado con abandonar la concentración de Portugal tras ser descartado para el partido de octavos de final contra Suiza —que el equipo de Fernando Santos ganó por 6-1 gracias a un hat-trick de su sustituto, Gonçalo Ramos—.

    «Se ha dicho y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes sociales tras la eliminación. «Siempre he sido un jugador más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

    «Por ahora —añadió—, no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar... Ahora debemos dejar que el tiempo sea un buen consejero y permitir que cada uno saque sus propias conclusiones».

    La opinión general era que había terminado su ciclo en la élite. Marcó un solo gol, de penalti, ante Ghana en el debut, y se enfadó cuando Fernando Santos lo sustituyó en la derrota contra Corea del Sur.

    Además, tras quedarse en el banquillo contra Suiza y Marruecos, un Ronaldo con lágrimas en los ojos se marchó directo al túnel tras la derrota ante este último rival. Tenía 37 años y acababa de quedarse sin marcar en dos partidos más de la fase de grupos. Incluso un hombre famoso por desafiar al paso del tiempo pensó inicialmente que otro Mundial estaba fuera de su alcance.

    «Ganar un Mundial con Portugal era el sueño más grande y ambicioso de mi carrera», escribió enInstagram. «En mis cinco Mundiales, siempre con grandes jugadores y el apoyo de millones de portugueses, lo di todo. Nunca rehuí una batalla, pero ese sueño terminó ayer».

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: ¿Es hora de acabar con la sequía?

    Apenas unos segundos después de que sonara el pitido final en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, Ronaldo se giró hacia la cámara más cercana y gritó: «¡He vuelto! ¡He vuelto!». Sin embargo, no todos estaban tan seguros, sobre todo porque había tenido una actuación decepcionante en el empate de Portugal en la primera jornada contra la República Democrática del Congo.

    Además, parecía un error darle demasiada importancia a sus dos goles ante un rival ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, y esa cautela resultó prudente: también sufrió contra Colombia, que le arrebató el primer puesto del Grupo K al empatar 0-0 en Miami.

    Así, Portugal se medirá a la Croacia de Luka Modrić, ya en declive pero aún peligrosa. Lo mismo ocurre con Ronaldo: a sus 41 años sigue marcando en Mundiales, pero aún no lo ha hecho en eliminatorias. La pelota está en tu campo, Cristiano...

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