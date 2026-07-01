Ocho partidos, ningún gol: Cristiano Ronaldo busca acabar con su mala racha en las eliminatorias del Mundial con Portugal

En su primer Mundial, en 2006, Ronaldo hizo historia al ser el goleador más joven de Portugal en un Mundial al anotar de penalti en los últimos minutos de la victoria 2-0 ante Irán en la segunda jornada. Fue su único gol del torneo.

Tenía 21 años y era un extremo veloz, no el delantero prolífico que sería después, así que no marcar en los cuatro partidos de la fase eliminatoria, en la que Portugal acabó cuarta, no generó debate. Sin embargo, su carácter sí lo hizo en Alemania.

En la semifinal contra Francia, cada toque de balón de Ronaldo fue abucheado, pues se le culpó de la expulsión de su compañero del Manchester United, Wayne Rooney, por una falta sobre Ricardo Carvalho en cuartos de final ante Inglaterra.

«Le vi acercarse al árbitro y señalar la tarjeta; creo que se pasó de la raya», declaró el centrocampista inglés Steven Gerrard. «Si fuera mi compañero, estaría indignado. Después de la expulsión de Wayne, [Ronaldo] guiñó el ojo a su banquillo, y eso lo resume como persona».

Frank Lampard añadió: «Es compañero de Wayne en el Manchester United y hace algo así. No está bien. Nos dijeron que quien buscara una tarjeta para otro la recibiría él mismo, pero eso no ocurrió».

Ronaldo, que había marcado el penal decisivo ante Inglaterra, insistió en que no había hecho nada malo, pero el grupo de estudio técnico de la FIFA no estuvo de acuerdo y nombró a Lukas Podolski mejor jugador joven del torneo por delante del portugués, en aras del espíritu deportivo.

«Queremos un comportamiento decente y fuimos críticos con esto», admitió el responsable del grupo, Holger Osieck. «Los jugadores deben ser modelos a seguir y el juego limpio es fundamental».