Poner en contexto las rachas es difícil, pero no con Folarin Balogun. Solo un jugador en Europa ha marcado al mismo ritmo que él: Kylian Mbappé. Si marcas tantos goles como Mbappé, lo estás haciendo muy bien.

En los últimos meses casi todo le ha salido bien: con su gol del pasado fin de semana al Auxerre sumó ocho partidos consecutivos marcando en la Ligue 1, la segunda racha más larga de la historia del campeonato. ¿Lo más impresionante? Además, suma dos tantos en la Liga de Campeones, lo que eleva a 10 sus goles en los últimos 10 partidos, varios frente a grandes equipos.

En los últimos meses ha jugado como los mejores del mundo. Siempre tuvo ese potencial. Ha habido altibajos desde su llegada al Mónaco, pero el club apostó fuerte tras su gran temporada en el Reims. ¿La razón? Es capaz de hacer cosas como estas.

Esta racha llega en el mejor momento para el Mónaco, que lucha por un puesto europeo, y para la selección de Estados Unidos, que cuenta con un ‘9’ decisivo de cara al Mundial. Con sus goles, Balogun ha resuelto dudas, pero abre otra: ¿cuánto durará?