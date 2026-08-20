En ciertos aspectos, la situación de Jonathan David es similar a la de Teun Koopmeiners, de la que les hablamos ayer (LEE AQUÍ). Ambos están al margen del proyecto técnico de Luciano Spalletti y son, a todos los efectos, suplentes de lujo, teniendo en cuenta sus respectivos salarios, 4,5 millones el neerlandés y 6 millones el canadiense. Ambos, además, vienen de una temporada decepcionante con la camiseta de la Juventus (en el caso de Koop, las temporadas negativas son incluso dos).





Como el centrocampista, también el delantero centro está en el mercado, y una salida de David permitiría además a la Juventus liberar espacio y recursos para poder ir a por el fichaje de un nuevo punta, que se ajuste mejor a las exigencias de juego de Spalletti (IDEA RETEGUI: LEE AQUÍ).