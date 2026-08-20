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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Obligación para la Juventus: vender a David para generar plusvalía y Spalletti. La situación entre cifras y ofertas

Juventus
Fichajes
J. David

El canadiense está en el mercado, pero a Turín no ha llegado ninguna oferta concreta

En ciertos aspectos, la situación de Jonathan David es similar a la de Teun Koopmeiners, de la que les hablamos ayer (LEE AQUÍ). Ambos están al margen del proyecto técnico de Luciano Spalletti y son, a todos los efectos, suplentes de lujo, teniendo en cuenta sus respectivos salarios, 4,5 millones el neerlandés y 6 millones el canadiense. Ambos, además, vienen de una temporada decepcionante con la camiseta de la Juventus (en el caso de Koop, las temporadas negativas son incluso dos).


Como el centrocampista, también el delantero centro está en el mercado, y una salida de David permitiría además a la Juventus liberar espacio y recursos para poder ir a por el fichaje de un nuevo punta, que se ajuste mejor a las exigencias de juego de Spalletti (IDEA RETEGUI: LEE AQUÍ).

  • OCASIÓN PARA UNA PLUSVALÍA

    La diferencia, importante, entre Koopmeiners y David, a favor de la posible salida de este último, está ligada a la fórmula con la que el canadiense llegó a la Continassa, a diferencia del neerlandés. Mientras Koop llegó por 61 millones desde el Atalanta, David llegó gratis desde el Lille (al margen de costes accesorios por 12,5 millones, pagaderos en tres ejercicios).


    Eso permite obviamente a la Juventus pensar en una plusvalía en caso de traspaso del número 30, para el que, sin embargo, de momento no hay negociaciones concretas en marcha.



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  • NINGUNA OFERTA, ¿HIPÓTESIS DE CESIÓN?

    Durante este mercado, ha habido cierto interés desde Turquía, Francia (Paris FC y PSG) e Inglaterra (Aston Villa), pero nada que haya derivado en ofertas efectivas por el jugador y por la Juventus. El club turinés ha fijado el precio en 30 millones, pero no se descarta que pueda bajar incluso hasta una cifra en torno a los 20-25 millones, o que también pueda pensar en la fórmula de la cesión.


    David tiene contrato con la Juventus hasta 2030 (algo que, una vez terminado el Mundial, quiso subrayar), y en caso de una buena temporada a préstamo, también una venta a título definitivo en 2027 podría encajar en los planes de la Juventus.


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