Getty
Traducido por
Objetivos de goles y asistencias. A Alexander Isak le dicen dónde «tiene que estar» en su segunda temporada en el Liverpool tras un traspaso récord de 125 millones de libras
Isak marcó solo cuatro goles en su temporada de debut
El delantero de 26 años vio puerta en 62 ocasiones en 109 partidos con el Newcastle, 54 de esos goles en la Premier League. En St James’ Park se labró la reputación de ser uno de los nueves más completos del fútbol mundial.
Ese estatus convenció al Liverpool para pagar una cifra récord en un traspaso en el fútbol británico, ya que el vigente campeón de Inglaterra buscaba a alguien que liderara su ataque en su intento de imponer su dominio a nivel nacional. La campaña 2025-26 no salió como estaba previsto.
Isak llegó falto de forma tras una pretemporada marcada por los contratiempos y nunca dio la sensación de estar cerca de su mejor ritmo de competición. Una fractura de pierna sufrida en diciembre no ayudó precisamente a su causa. La temporada terminó con solo cuatro goles.
Suecia estuvo en el Mundial de 2026, pero eso ha provocado otro verano corto a nivel de club. El Liverpool necesita que su máximo goleador arranque con fuerza cuando regrese la competición oficial este domingo en su visita al Newcastle.
- Getty
Fijan a Isak un objetivo de goles y asistencias para la campaña 2026-27
Antes de medirse a sus antiguos empleadores, Heskey, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía del sitio de apuestas de la Premier League BetWright, le dijo a Isak cuáles son los objetivos que debe marcarse: «Creo que 20 goles y asistencias es probablemente el nivel al que tiene que estar, para empezar.
«La realidad es que ya no podemos, porque ya no lo tenemos, depender de los más de 30 de Mo Salah. No tenemos los más de 25 de [Sadio] Mane. No tenemos los más de 19 de [Roberto] Firmino. Así que todas las miradas están puestas en ti y se necesita superar los 20. Sí necesitamos que otros también aporten y consigan algunos, pero cuando hablas del precio del traspaso y de la presión de ser el número 9, sí, eso es lo que se necesita».
La leyenda del Liverpool Fowler expresa su preocupación por el estado físico de Isak
Isak vio puerta en el amistoso del Liverpool contra el Mónaco, mientras busca afinar su puntería, pero otro exdelantero de los Reds, Robbie Fowler, un hombre conocido como «Dios» por la afición de Anfield, ha mostrado su preocupación por que el jugador más caro de la historia de la Premier League dé su mejor versión.
Fowler dijo recientemente a GOAL: «Voy a ser sincero, esto me preocupa un poco, porque este año no ha estado en forma.
»Obviamente llegó al Liverpool y no estaba en forma por la razón que fuera, no lo sabemos, y podemos hacer nuestras propias suposiciones. Evidentemente volvió al equipo, parecía un poco mejor, luego obviamente se rompió la pierna y estuvo fuera, y después, hacia el final de la temporada, jugó algunos partidos, pero obviamente no estaba en forma. Y es normal, porque acababa de romperse la pierna y estaba volviendo a entrar en la dinámica del equipo.
»Cuando vuelva del Mundial, va a tener otra vez muy poco tiempo de recuperación, así que no creo que vaya a estar tan en forma como nos gustaría a los aficionados del Liverpool. Espero equivocarme, por supuesto que sí, pero me preocupa un poco que llegue a la próxima temporada y probablemente no pueda completar esa pretemporada principal que seguramente es lo que necesitaba».
- Getty
Partidos del Liverpool 2026-27: la temporada comienza en Newcastle
El Liverpool, tras separarse de Arne Slot, trabaja ahora bajo la dirección del técnico español Andoni Iraola. Es consciente de la necesidad de que Isak vuelva a rendir, después de que el Liverpool tropezara hasta acabar en la quinta plaza la pasada temporada.
Florian Wirtz, con un precio de 116 millones de libras (157 millones de dólares), es otro que necesita rendir tras una exigente campaña de debut en la máxima categoría del fútbol inglés. El Liverpool estará deseando arrancar con fuerza cuando viaje a Tyneside para un exigente partido de la jornada inaugural.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias