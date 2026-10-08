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Emanuele Tramacere
Traducido por

Obaretin, en CM: «En el Lorient soñando con la selección. No subestiméis la Ligue 1. En el Milan me parecía estar soñando. Conte y Allegri son diferentes, pero me han formado»

Lorient
SSC Nápoles
AC Milán
Italia
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opinion

El defensa italiano, cedido al Lorient, nos contó su carrera, las experiencias con el Napoli y el Milan, pero también la decisión de irse a la Ligue 1 para intentar explotar.

Nosa Edward Obaretin ha tomado una decisión valiente para su jovencísima carrera. El defensa de la generación de 2003 eligió en verano dejar el Napoli para marcharse por primera vez en su vida al extranjero, al Lorient de la Ligue 1, con un objetivo claro en mente: lograr por fin explotar, en un campeonato formativo sobre todo para jugadores como él.

En la entrevista concedida en exclusiva a Goal Italia y Calciomercato, el ex de Napoli y Milan, entre otros, con un pasado como cedido en la Serie B en muchos clubes como Bari, Trento y Empoli, ha querido contar su recorrido, sus ganas de emerger, qué ha aprendido bajo la dirección de Antonio Conte y Massimiliano Allegri y los ejemplos de los grandes jugadores con los que se ha medido, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, pero también Rrhamani y los centrales de Italia. Y precisamente Italia sigue ahí al fondo, un sueño en el que la Ligue 1 podría ayudarle a avanzar.

  • LA ELECCIÓN DEL LORIENT

    Empecemos por la decisión que tomaste en verano y que te ha traído aquí, al Lorient: ¿qué te convenció del proyecto? ¿Hubo alguien en particular que te hablara y te convenciera para vivir esta primera experiencia en el extranjero?
    “Bueno, antes que nada, el proyecto me gustó desde el primer momento, cuando hablé con el director deportivo y justamente me empujó a venir aquí. Luego está el aspecto personal, porque quería probar una experiencia en el extranjero. En segundo lugar, me gusta el hecho de que aquí fueron claros conmigo desde el principio. Me gusta cómo la Ligue 1 es una liga en la que juegan muchos jóvenes y también nuestro equipo es un equipo lleno de jóvenes.


    Llegas a Francia después de tres temporadas como profesional, en cualquier caso pasando por distintos sitios de Italia. ¿Qué crees que has aprendido en estas experiencias, con qué objetivo personal llegas y qué traes aquí al Lorient?

    Seguramente, en todas estas experiencias que he tenido como cedido he aprendido muchas cosas de todos los distintos entrenadores que he tenido. Llego aquí siempre con ganas de mejorar, de dar el máximo por el equipo. Sin duda es una liga difícil, no es fácil, cada partido es duro y yo siempre daré el máximo y me pondré a disposición del equipo.


    Antes del parón llegó tu debut. ¿Cuál fue lo primero que te llamó la atención dentro y fuera del campo?

    Fue muy, muy bonito, estaba muy contento por mi debut. Me llamó la atención la intensidad que hay en el campo, la intensidad del juego. Luego los estadios... debo ser sincera, yo venía de la Serie B, así que digamos que los estadios aquí, en comparación, están más llenos, hay mucha más gente, son más grandes. Así que me causó una muy buena impresión y estoy contenta. Ahora me pongo a trabajar porque estamos preparando el partido contra el Paris FC.

  • THEO HERNÁNDEZ, RRHAMANI Y SERGIO RAMOS LOS EJEMPLOS

    ¿Central o lateral? ¿Dónde ves tu futuro? En el pasado declaraste que estabas aprendiendo de Theo Hernandez a jugar de lateral, pero en los últimos años has jugado más como central. ¿Qué ejemplo fue él para ti en aquel momento y si hubo otros de los que aprendiste a jugar de central?

    Ahora estoy jugando como central izquierdo y hoy me veo más en este rol. Seguramente, al haber jugado en el Milan y haber visto a Theo Hernandez de cerca, fue una experiencia preciosa: vi y aprendí muchas cosas de él. En cambio, como defensa central, por ejemplo en el Napoli, jugar también con Rrhamani me ayudó mucho, siempre me daba consejos y también aprendí mucho de él. También en la concentración de este verano intenté sacar siempre la mayor cantidad de información posible de todos los centrales. ¿Rrahmani infravalorado? Para mí es, sin duda, un gran defensa.


    ¿Objetivo de la temporada? ¿Qué tipo de defensa eres y hay algún jugador en el que te inspires?

    Obviamente, jugar la mayor cantidad de partidos posible y, si llega el gol, bienvenido sea. Como defensa me gusta ser agresivo, pero también me gusta jugar con el balón y, de hecho, me gusta, mejor dicho, creo que debería mejorar un poco más, atacar la portería quizá durante los saques de esquina. Cuando era un poco más pequeño y cuando estaba a un gran nivel, siempre miraba a Sergio Ramos. Para mí es un defensa fuertísimo, siempre intentaba aprender lo máximo posible de él también viéndolo, obviamente, por la tele, durante los partidos de Champions del Real, porque para mí era un defensa fuertísimo.

  • La Ligue 1, infravalorada

    La Ligue 1 es un campeonato que en Italia conocemos sobre todo por la presencia de grandes talentos, pero también por una gran exigencia física. ¿Confirma esa impresión o hay algo más?

    Creo que la Ligue 1 está muy infravalorada como campeonato porque hay muchísimos talentos. Obviamente es un campeonato muy, muy físico y el ritmo es muy alto, pero la gente tiende a infravalorarlo, quizá porque puede pensar: «solo está el PSG o solo los 3-4 mejores equipos». Pero en realidad aquí cada partido es difícil, porque todos los equipos están bien organizados y tienen jugadores muy fuertes, muy físicos, así que no puedes subestimar ningún partido.


    En las últimas temporadas, de la Ligue 1 han dado el salto a otros campeonatos defensores incluso de primerísimo nivel. ¿Crees que para un defensa puede ser quizá el mejor campeonato para explotar? En concreto, ¿qué puede darte el fútbol francés?

    Yo creo que no solo como defensa, sino también como joven, la Ligue 1 puede ser un buen trampolín. Porque aquí todos los equipos tienen muchos jóvenes, les hacen jugar y a mí eso me gusta mucho. Porque da confianza y creo que para un joven la confianza es lo más importante, también para tener continuidad en el juego. Puede ser un buen campeonato para lanzarse quizá en el futuro a otros torneos si, obviamente, se hace bien.

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  • Allegri, Conte y el Napoli

    Has estado integrado durante todo el verano en el primer equipo de Massimiliano Allegri... ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cuánto de diferente es respecto a Antonio Conte, que es otro entrenador que te ha hecho trabajar y con el que has «sudado bastante» durante las pretemporadas anteriores?

    Con el míster Allegri me he encontrado bien, y también con todo su cuerpo técnico, obviamente. Me ha enseñado muchas cosas tácticas y sobre táctica, sobre todo defensivas, claro. Respecto a Conte, obviamente... como todos sabemos, la concentración de Conte es muy dura, pero él también es un top en su trabajo, es un ganador y he aprendido muchas cosas también de él. En definitiva, con ellos han sido buenas pretemporadas para mí. He aprendido muchas cosas tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y seguro que me las llevaré conmigo en mi carrera.


    ¿Llegaste a pensar que este verano había llegado el momento adecuado para intentar jugarte tus cartas allí con el Napoli o, en cambio, este proyecto del Lorient puede darte mucho más espacio y al final es la elección más acertada para ti?

    Yo, como siempre he hecho en mis decisiones de carrera, siempre me he dicho que antes que nada para un joven siempre es mejor jugar. Yo siempre he estado del lado de quien elige ir a jugar y encontrar espacio. Luego, obviamente, si el Napoli hubiera querido quedarse conmigo, desde luego, me habría dado muchísimo gusto, pero estoy contento con la decisión que he tomado y espero seguir así y dar el máximo por el Loreint.

  • EL MILAN, UN SUEÑO

    Antes del Napoli estuvo el Milan. Creciste en la cantera del Milan, ¿qué te llevas de aquella etapa? Era un Milan muy lejos del que vivimos hoy, todavía estaba Maldini, había llegado el Scudetto...

    No, bueno, para mí la experiencia en el Milan ha sido, en mi opinión, la más bonita de mi vida. Es la experiencia que más me ha formado porque en el Milan he aprendido muchas cosas, he visto a muchos entrenadores, sobre todo cuando desde el Primavera iba las primeras veces al primer equipo. Veía quizá a Rafael Leao, Ibrahimovic, Teo Hernandez, estaba Kjaer... me parecía que estaba soñando, casi no me lo creía. Cada vez que iba al campo del primer equipo estaba súper contento e intentaba aprender todas las cosas posibles, sobre todo también de todos los defensas. Fue una experiencia bellísima.

  • Mancini y la selección italiana

    La selección italiana, con Roberto Mancini, ha iniciado un nuevo ciclo que mira mucho a los jóvenes, con muchos chicos que pueden ser disputados por otras selecciones, como puedes ser tú, que han sido tenidos en cuenta. ¿Piensas alguna vez en la selección? ¿Y si llamara Nigeria antes que Italia?

    Bueno, la verdad es que ahora mismo no lo sabría. Pero yo, obviamente, dado que ya he ido también con la selección sub-17, en este momento creo que daría prioridad a Italia. Obviamente, la selección siempre es un honor; si Italia me llamara estaría súper contento, pero yo ahora pienso primero en el club y en trabajar aquí; dar lo máximo partido tras partido y luego, si eventualmente llegara la llamada de la selección, no podría más que hacerme ilusión.