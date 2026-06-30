«¿O tú, Leon?» Goretzka, estrella del Bayern, eludió su responsabilidad en el dramático penalti contra Paraguay

Tras fallar sus dos primeros penaltis, Alemania estaba contra las cuerdas hasta que Paraguay erró el primero y renació la esperanza. Después de una breve celebración en el círculo central, el capitán Joshua Kimmich, que había marcado con calma su lanzamiento como segundo tirador alemán, tomó el mando.

El capitán repasó uno por uno a los jugadores que quedaban para determinar el orden de tiro. A través del micrófono de la llamada «Spidercam», sus palabras se oían claramente en la señal de televisión.

«¿Nene, el octavo?», preguntó al grupo y señaló a Nathaniel Brown, que asintió. Luego miró al veterano Leon Goretzka y añadió: «¿O tú, Leon?».

Sin embargo, el veterano de 31 años no mostró disposición: infló las mejillas y negó con la cabeza.