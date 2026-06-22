¡O se pone manos a la obra o se calla! Arsenal y Chelsea saben que hace falta una gran suma para iniciar las negociaciones por Morgan Rogers, mientras el Aston Villa se mantiene firme en el tema del traspaso

A pesar de su éxito en el terreno de juego, que incluye la histórica victoria en la Europa League el pasado mayo, el Villa sigue lastrado por sus finanzas. La normativa de la UEFA limita los gastos futbolísticos al 70 % de los ingresos, cifra que el club tiene dificultades para cumplir tras una multa de 9,5 millones de libras por un incumplimiento anterior. Esta presión financiera hace que muchos se pregunten si será inevitable una venta importante para financiar los fichajes de Unai Emery.

Además, fichajes recientes como los de Evann Guessand y Tammy Abraham, que costaron casi 45 millones de libras, no han funcionado, y el club sigue pagando altos salarios a cedidos que no rindieron.

Para seguir en la Liga de Campeones, el club debe ser «extremadamente creativo», lo que podría obligarle a vender jugadores.