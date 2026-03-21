«O os salváis o os matamos»: la furiosa protesta de los aficionados de la Sampdoria en Bogliasco. Mañana, el partido contra el Avellino

La situación es muy delicada en la Sampdoria. La destitución del dúo Foti-Gregucci no ha apaciguado las polémicas con Attilio Lombardo, quien no ha logrado sacar al equipo de la complicada situación en la que se encuentran los blucerchiati. La contundente derrota por 2-0 ante el Carrarese ha vuelto a hundir a la Sampdoria en la zona de descenso, a solo un punto del dúo Reggiana-Spezia.





En vísperas del partido en casa contra el Avellino, programado para mañana a las 17:15, unos 300 aficionados de la Sampdoria se presentaron en el Centro Deportivo «Mugnaini» de Bogliasco, desatando una feroz protesta durante el entrenamiento de los blucerchiati.