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Tom Maston

Traducido por

NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha y los 20 jóvenes prodigios que los aficionados ingleses TIENEN que conocer

NXGN
England
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Gabriel
E. Nwaneri
Arsenal
Liverpool
FEATURES
Manchester United
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Tottenham
Analysis
Aston Villa
Everton
Sunderland
Fulham
Leicester
Brighton
Premier League
C. Rigg
J. King
J. Abe
M. Moore
L. Williams-Barnett
A. Tavares
D. Mukasa
S. Mfuni
B. Madjo
H. Armstrong
H. Howell
T. Nyoni
S. Mheuka
J. Derry
R. Watson
J. Monga

Inglaterra acudirá al Mundial este verano como una de las favoritas para alzarse con el trofeo, tras una racha de excelentes actuaciones en los torneos por parte de un grupo de jugadores aún relativamente joven. Sin embargo, el fútbol cambia rápidamente, y pronto surgirán nuevas estrellas que desbancarán a los nombres ya consolidados. Afortunadamente para los Tres Leones, la cantera no da señales de ralentizarse.

Los clubes de toda Inglaterra, así como un número cada vez mayor en el extranjero, están formando a jugadores de enorme talento que ya parecen destinados a llegar a representar a la selección nacional en algún momento del futuro. Por supuesto, nada es seguro en la trayectoria de un jugador, pero hay quienes ya están demostrando que tienen el potencial para llegar a la selección nacional al dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Pero, ¿quiénes son las estrellas adolescentes que los aficionados ingleses deben conocer de cara al Mundial de 2026? Hemos seleccionado a 20 que cumplen los requisitos para el NXGN (nacidos a partir del 1 de enero de 2007) y que realmente nos han llamado la atención durante el último año...

  • Joshua Abe Liverpool 2025-26Getty Images

    Joshua Abe (Liverpool)

    Ahora que el Liverpool empieza a prepararse para la vida tras la marcha de Mohamed Salah, en Anfield se alimenta la esperanza de que el puesto del «Rey Egipcio» en la banda derecha lo ocupe algún día la actual estrella de la cantera, Joshua Abe. Este joven de 15 años, zurdo, ha demostrado ser una fuerza arrolladora para los equipos juveniles de los Reds en los últimos años, y esta temporada ha promediado un gol o una asistencia cada 64 minutos en la Premier League Sub-18, a pesar de ser mucho más joven que muchos de sus rivales.

    Una lesión ha puesto fin prematuramente a la temporada de Abe, y en Merseyside se teme que ya haya disputado su último partido con el Liverpool, dado que aún no ha comprometido su futuro con el club, mientras varios de sus rivales de la Premier League le acechan. El Liverpool ha incorporado a Abe a los entrenamientos del primer equipo en un intento por convencerle del futuro que le pueden ofrecer, pero su situación es algo a lo que habrá que estar atentos este verano. 

    • Anuncios
  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harrison Armstrong (Everton)

    Tras varias temporadas rozando el descenso, el Everton parece haber recuperado la estabilidad tras el regreso de David Moyes, y los aficionados de los Toffees esperan ahora una etapa más próspera a medida que se van adaptando a su nuevo estadio, el Hill Dickinson Stadium. Uno de los jugadores en los que depositan sus esperanzas para que se convierta en un líder en los próximos años es el centrocampista de la cantera Harrison Armstrong.

    El jugador de 19 años disfrutó de impresionantes cesiones en la Championship con el Derby County y el Preston North End antes de ganarse una racha de titularidades con el Everton a principios de 2026. Capaz de jugar como número 6, en un papel de box-to-box o incluso como un creador de juego más adelantado, las cualidades físicas y la versatilidad de Armstrong hacen que parezca bastante seguro que se convertirá en un habitual de la Premier League en el futuro.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Jesse Derry (Chelsea)

    Muchos de los fichajes adolescentes recientes del Chelsea han pasado directamente al primer equipo de los Blues, pero el club sigue activo también en el mercado de talentos de la cantera, lo que le llevó a fichar a Jesse Derry en el verano de 2025. El mejor prospecto de la cantera del Crystal Palace fue convencido para cruzar Londres y unirse al Chelsea, firmando un contrato de cuatro años en Stamford Bridge.

    Hijo del excentrocampista del Palace Shaun Derry, Jesse, de 18 años, se siente más cómodo jugando por la banda izquierda, aunque también ha jugado en la derecha y como número 10, y su registro goleador es lo que le distingue de sus compañeros. Hasta ahora ha disputado un par de partidos saliendo desde el banquillo con Liam Rosenior y debería empezar a tener más oportunidades en el primer equipo en los próximos 12 meses.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Max Dowman (Arsenal)

    Si algún aficionado de la Premier League no conocía a Max Dowman antes del partido del Arsenal contra el Everton el 14 de marzo, su actuación frente a los Toffees le sirvió para comprender rápidamente por qué este joven de 16 años está considerado como el jugador con más talento que ha surgido en Inglaterra en toda una generación. Dowman ayudó a crear el primer gol de los Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de recorrer todo el campo para asegurar la victoria con un gol que le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League.

    Ese es solo el último récord que ahora pertenece a Dowman, que se suma a los de ser el jugador más joven en debutar en la Liga de Campeones, el titular más joven de la historia del Arsenal y el jugador más joven en marcar en la UEFA Youth League, este último logro conseguido cuando Dowman solo tenía 14 años.

    Miembro de la cantera del Arsenal desde los seis años, Dowman ha ascendido a un ritmo vertiginoso, y en Hale End confían en que incluso superará los logros de su compañero Bukayo Saka. Un centrocampista zurdo que también puede jugar por la banda y que da lo mejor de sí mismo al regatear a los defensas rivales; incluso se le ha comparado con Lionel Messi, tal es el entusiasmo que rodea a Dowman en el norte de Londres.

  • JJ Gabriel Man UnitedGetty

    JJ Gabriel (Manchester United)

    La cantera del Manchester United atravesó una especie de crisis existencial durante la desafortunada etapa de Rubén Amorim al frente del equipo, ya que el portugués dio la espalda a algunos de los talentos locales más destacados de los Red Devils. Sin embargo, es poco probable que su sucesor definitivo —sea quien sea— pase por alto el potencial de JJ Gabriel en los próximos años.

    Con solo 15 años, el delantero Gabriel ya ha entrenado con el primer equipo del United en numerosas ocasiones, tras haber pasado por las canteras del Arsenal y el Chelsea mientras crecía en Londres. Hijo del exinternacional irlandés Joe O'Cearuill, Gabriel fue apodado «Kid Messi» cuando se hizo viral un vídeo en el que mostraba sus habilidades, y sin duda tiene el talento necesario para causar un impacto similar en Old Trafford al que causó el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Camp Nou.

  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Howell (Brighton)

    La reputación del Brighton a la hora de descubrir joyas de todos los rincones del mundo sigue siendo sólida, pero los Seagulls también esperan que su propia cantera pase a considerarse pronto un vivero de grandes talentos en los próximos años. Ahora que el centrocampista de la cantera Jack Hinshelwood se ha convertido en un habitual de la Premier League en la costa sur, su primo, Harry Howell, aspira a seguir sus pasos.

    Howell se convirtió en el jugador más joven de la historia del Brighton en la Premier League cuando debutó la temporada pasada, y demostró la capacidad goleadora que ya había llamado la atención de muchos en las categorías inferiores al estrenarse como goleador en la Carabao Cup el pasado mes de septiembre. Ideal para jugar por la derecha o por el centro como centrocampista ofensivo, el joven de 17 años atrajo la atención del Bayer Leverkusen antes del mercado de fichajes de enero, tan convencidos estaban de que Howell está destinado a jugar al más alto nivel.

  • Fulham v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josh King (Fulham)

    Se esperaba mucho de Josh King en el Fulham al comienzo de la temporada, pero incluso algunos asiduos de Craven Cottage debieron de sorprenderse al ver que Marco Silva le dio la titularidad al centrocampista de la cantera en 11 de los primeros 13 partidos de la Premier League de su equipo. King, sin embargo, se ganó esa confianza tras demostrar a orillas del Támesis que estaba preparado para el primer equipo.

    El jugador de 19 años es capaz de jugar como mediapunta retrasado, como centrocampista de área a área o como creador más adelantado detrás del delantero (lleva el dorsal número 24, ya que es la suma de los números seis, ocho y diez), y, aunque King ha perdido algo de regularidad en la segunda mitad de su primera temporada completa como parte de la plantilla senior en el oeste de Londres, es considerado por muchos como un futuro internacional inglés.

  • Brian Madjo England 2025Getty Images

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Brian Madjo tiene tanto talento que ya era titular en la Ligue 1 con solo 16 años, y el Aston Villa estaba dispuesto a pagar más de 10 millones de libras para ficharlo en enero; sin embargo, su carrera se encuentra ahora en un limbo, en parte debido a la confusión sobre su nacionalidad.

    Madjo es actualmente internacional con la selección sub-17 de Inglaterra, pero anteriormente disputó tres partidos internacionales con Luxemburgo, lo que significa que, a ojos de la FIFA, no es un jugador inglés. Los jugadores menores de 18 años no pueden fichar por clubes fuera de su país, por lo que el traspaso de Madjo del Metz al Villa aún no se ha aprobado, y podría incluso quedar en suspenso hasta enero de 2027.

    La única esperanza es que esta pausa inesperada en la carrera de Madjo no afecte negativamente a su desarrollo, ya que el delantero de 17 años posee tanto las cualidades físicas como la capacidad de definición necesarias para convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para los defensas al más alto nivel si llega a desarrollar todo su potencial.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    El Manchester City ha realizado importantes inversiones para intentar remodelar su defensa en los últimos doce meses aproximadamente, pero con Stephen Mfuni parece haber encontrado a un defensa central de élite con futuro, que espera ganarse su oportunidad en los próximos años. El joven de 18 años debutó con el primer equipo a principios de enero antes de incorporarse al Watford en calidad de cedido, y Mfuni se ganó de inmediato excelentes críticas por sus actuaciones en Vicarage Road.

    Por desgracia, una lesión de tobillo ha puesto fin a su temporada antes de tiempo, pero ya hay clubes de la Premier League que, según se dice, están interesados en fichar a Mfuni en calidad de cedido de cara a la próxima temporada tras haber visto de lo que es capaz en los últimos dos meses. Como uno de esos tan codiciados centrales zurdos, el cielo es el límite para una de las joyas de la cantera del City.

  • Chelsea v Manchester City - FA Youth CupGetty Images Sport

    Shim Mheuka (Chelsea)

    Tarde o temprano, Inglaterra tendrá que buscar un sustituto para Harry Kane. Obviamente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero un joven que, según muchos observadores, podría convertirse en una opción a largo plazo para el puesto de delantero centro de los Tres Leones es el delantero del Chelsea Shim Mheuka.

    Este delantero de élite, de 18 años, está marcando a un ritmo de más de un gol por partido en la Premier League 2 con el equipo sub-21 de los Blues esta temporada, y está claro que Mheuka está listo para enfrentarse a defensas de la primera plantilla cada semana. Ya se ha convertido en el jugador más joven en ser titular en un partido europeo con el Chelsea, y Mheuka tiene un gran potencial para convertirse en uno de los favoritos de la afición del oeste de Londres en el futuro.

  • West Bromwich Albion v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Jeremy Monga (Leicester City)

    El Leicester City se encuentra actualmente en una situación delicada: el campeón de Inglaterra de 2016 lucha ahora por evitar el descenso a la tercera división tras años de mala gestión financiera en el King Power Stadium. Por ello, es probable que los Foxes intenten recaudar fondos este verano, independientemente de la división en la que jueguen, lo que significa que Jeremy Monga podría cambiar de equipo, muy probablemente para fichar por un grande de la Premier League.

    El extremo, uno de los tres únicos jugadores de 15 años que han jugado en la Premier League tras debutar en abril de 2025, ha batido desde entonces innumerables récords, entre ellos el de convertirse en el goleador más joven de la historia de la Championship apenas cinco semanas después de cumplir 16 años, superando la marca que había establecido anteriormente Jude Bellingham. Se rumorea que el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United y otros clubes son grandes admiradores de Monga, y solo debería ser cuestión de tiempo que vuelva a jugar en la máxima categoría.

  • Rangers v Motherwell - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Mikey Moore (Tottenham)

    «¡Pensaba que teníamos a Neymar en la banda izquierda!» - Así valoró James Maddison la actuación de Mikey Moore con el Tottenham en su victoria en la Europa League ante el AZ Alkmaar en octubre de 2024; el centrocampista inglés quedó tan impresionado por la audacia, la habilidad y la creatividad del joven delantero. Cómo lo habrían necesitado los Spurs esta temporada, con Moore actualmente cedido en el Rangers, donde ha cuajado una campaña llamativa a pesar de la grave agitación vivida en Ibrox.

    El joven de 18 años sigue ostentando varios récords, entre ellos el de jugador más joven de la Premier League en la historia de los Spurs y el de inglés más joven en marcar en una gran competición europea, y entre la afición del norte de Londres hay esperanza de que Moore entre en la alineación a su regreso de Glasgow, independientemente de la división en la que se encuentre el Tottenham la próxima temporada.

  • Leicester City v Norwich City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Divine Mukasa (Manchester City)

    Divine Mukasa, otro de los jóvenes del Manchester City que ha dejado huella en la Championship durante la segunda mitad de la temporada, está llamando la atención en el Leicester City por su valentía con el balón, en su intento por ayudar a los Foxes a evitar un vergonzoso descenso a la tercera división.

    Procedente de la cantera del West Ham, Mukasa, de 18 años, debutó con el City con una asistencia en septiembre, y varios habituales del Etihad Stadium lo han señalado como un posible sustituto de Kevin De Bruyne en el futuro.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Liverpool)

    La temporada del Liverpool no ha salido según lo previsto, y los campeones de la Premier League, a punto de perder el título, luchan ahora por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Sin embargo, un aspecto positivo ha sido la irrupción de Rio Ngumoha, aunque Arne Slot no haya concedido a este intrépido extremo tantos minutos como la mayoría de los seguidores de los Reds hubieran deseado.

    Ngumoha refrendó una pretemporada espectacular al marcar un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el Newcastle en agosto, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia del Liverpool, y el joven de 17 años ha impresionado en cada ocasión en que ha saltado al campo desde entonces. Fichado de la cantera del Chelsea en el verano de 2024, la pérdida de los Blues parece ser una ganancia considerable para el equipo de Anfield.

  • Ethan Nwaneri Marseille 2025-26Getty Images

    Ethan Nwaneri (Arsenal)

    Solo Wayne Rooney y Michael Owen han marcado más goles antes de cumplir los 18 años, entre los jugadores de la Premier League, que los ocho que logró Ethan Nwaneri una vez que se convirtió en titular en el primer equipo del Arsenal la temporada pasada. El canterano de Hale End sustituyó de forma magnífica a Bukayo Saka en la banda derecha de los Gunners, aunque siempre dio la sensación de que su mejor posición seguía siendo la de centrocampista más adelantado.

    Por desgracia para Nwaneri, las oportunidades de demostrar su talento en el Emirates Stadium se agotaron esta temporada tras las llegadas de los internacionales ingleses Eberechi Eze y Noni Madueke, por lo que en enero fue cedido al Marsella en busca de minutos. Un gol en su debut recordó a todos por qué Nwaneri se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Premier League con solo 15 años en septiembre de 2022, pero el cambio de entrenador en el Velódromo ha hecho que la etapa del joven de 19 años en la Ligue 1 tampoco vaya según lo previsto.

    Sería fácil, entonces, descartar a Nwaneri, pero eso sería ignorar a uno de los talentos adolescentes más impresionantes que han surgido en el fútbol inglés durante la última década.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Trey Nyoni (Liverpool)

    Ha tardado más de lo que algunos pensaban, pero parece que Trey Nyoni por fin se ha consolidado en la plantilla del primer equipo del Liverpool, ya que el centrocampista ha salido desde el banquillo con los Reds en varias ocasiones desde principios de año. Fichado procedente del Leicester City en 2003, Nyoni destacó durante la pretemporada del verano de 2024, pero le ha costado hacerse con un puesto bajo las órdenes de Arne Slot.

    Comparado en el pasado con Paul Pogba, este jugador de 18 años es capaz de recorrer el campo de arriba abajo con facilidad, al tiempo que demuestra una gran capacidad de pase. Si el Liverpool se desprende de Alexis Mac Allister este verano, Nyoni podría ocupar el puesto del argentino.

  • Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chris Rigg (Sunderland)

    El Sunderland ha disfrutado de un magnífico regreso a la Premier League, con una clasificación en la zona media de la tabla prácticamente asegurada gracias a unas acertadas operaciones de fichajes. La llegada de caras nuevas como Granit Xhaka y Noah Sadiki ha relegado a algunos de los héroes del ascenso de los Black Cats a un segundo plano, pero en lo que respecta a Chris Rigg, sigue existiendo la convicción de que puede convertirse en una estrella de la máxima categoría más pronto que tarde.

    El segundo jugador más joven del Sunderland y el goleador más joven de la historia del club, este centrocampista de 18 años destaca por su visión de juego y su energía incansable, lo que le convierte en un auténtico todoterreno, y no es casualidad que equipos como el Manchester United y el Real Madrid se hayan interesado por Rigg en el pasado. Es de esperar que vuelva a brillar en el Stadium of Light más pronto que tarde.

  • Ajay Tavares England 2025Getty Images

    Ajay Tavares (Barcelona)

    El camino del Norwich City al Barcelona no es precisamente el más habitual en el mercado de fichajes, pero es la ruta que siguió Ajay Tavares en febrero tras cerrar el acuerdo para dejar Carrow Road y fichar por el gigante catalán. Este joven de 16 años se ha convertido en el segundo jugador inglés de la historia en hacer de La Masía su hogar, y hay grandes esperanzas de que a Tavares le vaya mejor en España que a su predecesor, Louie Barry.

    Tavares, un extremo que se siente más cómodo jugando por la banda izquierda, es un regateador potente que utiliza su velocidad para superar a los defensas tanto como su habilidad. Aunque nunca jugó un minuto oficial con el primer equipo de los Canaries, gozaba de gran prestigio, mientras que Inglaterra sigue esperando que no les dé la espalda para jugar con Portugal en el futuro.

  • Chelsea v PSV - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Reggie Watson (Chelsea)

    No debe confundirse con Reggie Walsh, otro joven del Chelsea al que se le augura un gran futuro; Reggie Watson ha estado entrenando con el primer equipo de los Blues esta temporada, y Liam Rosenior ha descrito a este jugador de 16 años como «impresionante» para su edad.

    Hijo de Ben Watson, el héroe de la final de la FA Cup de 2013 con el Wigan, Reggie es también un centrocampista que puede jugar tanto en una posición retrasada como de «8» de área a área. Watson ha sido capitán de Inglaterra en las categorías inferiores y ya es titular en el equipo sub-18 del Chelsea, donde ha cuajado algunas actuaciones sobresalientes a pesar de ser más joven que muchos de sus compañeros.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    El Tottenham cuenta actualmente con una gran cantidad de jóvenes promesas, y es muy posible que el próximo gran equipo de los Spurs acabe construyéndose en torno a jugadores como Luca Williams-Barnett. Este centrocampista ofensivo, que creció idolatrando a Dele Alli, debutó en el primer equipo del club de su infancia en septiembre, convirtiéndose así en el jugador número 900 del Tottenham.

    Se le ha comparado con Cole Palmer, ya que Williams-Barnett ha hecho estragos en las defensas de la Premier League 2 con el equipo sub-21 de los Spurs esta temporada, e independientemente de la división en la que terminen la próxima temporada, el Tottenham debería buscar darle al joven más oportunidades para demostrar su valía en los próximos meses y años.